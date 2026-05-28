심상철 창녕군수 권한대행, 중앙부처 잇따라 방문…국비 확보 총력

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[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 주요 현안 사업의 국비 반영을 위해 중앙부처를 찾아 지원을 요청했다.

창녕군은 심상철 군수 권한대행이 28일 행정안전부와 기후에너지환경부를 잇따라 방문해 내년도 정부 예산안 반영을 건의했다고 밝혔다.

심상철 창녕군수 권한대행(오른쪽 세 번째)과 공무원들이 28일 행정안전부 자연재난대응국 윤진호 국장을 만나 사업 필요성을 설명하고 있다.[사진=창녕군] 2026.05.28

이날 건의한 사업은 이방면 석리 자연재해위험개선지구 정비사업(381억 원), 길곡면 마천지구 풍수해생활권 종합정비사업(305억 원), 생활폐기물 소각시설 신설사업(398억 원) 등이다.

심 권한대행은 행정안전부 자연재난대응국을 방문해 자연재해 예방을 위한 인프라 구축 필요성을 설명하고 관련 사업의 시급성을 강조했다. 최근 집중호우와 이상기후에 대응하기 위해 선제적 정비가 필요하다는 점을 들어 예산 반영을 요청했다.

이어 기후에너지환경부를 찾아 생활폐기물 소각시설 신설 필요성도 전달했다. 기존 소각시설은 2011년 준공 이후 노후화가 진행된 데다 폐기물 처리량 증가로 운영 부담이 커진 상황이다. 정부의 생활폐기물 직매립 금지 정책에 대응하기 위해서도 신규 시설이 필요하다는 입장을 밝혔다.

창녕군은 이번 방문을 통해 주요 사업의 국비 확보 기반을 마련한다는 계획이다.

심상철 권한대행은 "국비 확보는 군민의 안전한 일상을 지키고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 군민과의 약속이다"라며 "정부 예산 편성 순기에 따른 전략적 예산확보 활동으로 내년도 군 주요사업의 정부예산 전액 반영의 결실을 맺겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com