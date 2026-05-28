도공 수도권본부, 어린이 교통안전 안전띠 캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사 수도권본부가 28일 인천 등지에서
- 도로교통공단과 합동으로 어린이 안전띠 캠페인을 진행했다.
- 체험형 교육과 퀴즈·횡단보도 교육 등으로
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미취학 아동 50여 명 참여…차량 모형 탑승 등 눈높이 체험 실습
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 한국도로공사 수도권본부는 28일 인천 중앙어린이교통공원과 동구 어린이교통안전체험장에서 도로교통공단과 합동으로 '어린이 안전띠 착용 캠페인'을 실시했다.
이번 캠페인은 교통사고 발생 시 안전띠 미착용으로 인한 어린이 피해를 선제적으로 예방하고 미래세대의 교통안전 의식을 높이기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 미취학 아동 50여 명이 참여해 눈높이에 맞춘 체험형 교육을 통해 안전띠 착용의 중요성을 자연스럽게 익혔다.
현장에서는 "출발 전에 딸깍! 안전띠는 필수입니다"라는 슬로건 아래 어린이들이 차량 모형에 직접 탑승해 안전띠를 올바르게 착용해 보는 실습이 전개돼 큰 호응을 얻었다. 고사리손으로 야무지게 안전띠를 채우며 안전 습관을 몸소 체득하는 어린이들의 모습은 캠페인의 의미를 더했다.
이외에도 ▲어린이 교통안전 퀴즈 ▲올바른 차량 승·하차 방법 ▲횡단보도 안전하게 건너기 등 실생활에서 반드시 지켜야 할 맞춤형 교육을 병행하며 생활 속 안전 실천을 유도했다.
한국도로공사 수도권본부 관계자는 "아이들의 환한 웃음을 지켜주는 가장 확실한 방법은 출발 전 전 좌석 안전띠 착용"이라며 "어릴 때부터 자연스럽게 체득한 안전띠 착용 습관이 평생의 안전으로 이어질 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 체험형 교육과 캠페인을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com