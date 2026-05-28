제로베이스원 '어센드', 日 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위

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신보 타이틀곡 '톱5'로 첫 음악방송 1위

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 신곡 '톱5(TOP5)'로 첫 음악방송 1위를 차지했다.

제로베이스원은 지난 27일 오후 방송된 MBC M '쇼 챔피언'에서 여섯 번째 미니앨범 '어센드-(Ascend-)'의 타이틀곡 '톱 5'로 1위 트로피를 안았다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 제로베이스원. [사진=웨이크원] 2026.05.28 alice09@newspim.com

특히 제로베이스원은 컴백 약 9일 만에, 출연 없이도 '쇼 챔피언' 첫 1위 트로피를 거머쥐며 뜨거운 화제성과 막강한 팬덤 화력을 다시금 증명했다.

이와 함께 제로베이스원은 일본 주요 차트 주간 랭킹을 휩쓸며 글로벌 존재감을 빛냈다.

오리콘 차트 주간 양악 앨범 랭킹 1위를 비롯해 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹 3위, 주간 디지털 앨범 랭킹 5위에 안착했으며, 라인 뮤직 위클리 앨범 차트에서는 2위를 기록했다.

이번 신보는 발매 직후부터 일본 주요 플랫폼에서 강세를 보였다. 발매 당일 일본 아이튠즈 전체 앨범 차트와 K팝, 팝(POP) 앨범 차트에서 모두 1위를 석권했다.

또한 애플뮤직 앨범 차트 TOP100 21위에 이름을 올렸다. '톱 5' 역시 일본 아이튠즈 톱 송 K팝 1위, 스포티파이 급상승 차트 1위에 오르며 현지 팬들의 높은 관심을 실감케 했다.

'어센드-'는 제로베이스원의 음악 여정을 압축해 더욱 뚜렷해진 정체성과 끝없는 상승 기세를 담아낸 앨범이다.

이번 앨범을 통해 누적 판매량 1000만 장을 돌파하며 5세대 최초 기록을 달성하는 등 영향력을 과시하고 있다.

alice09@newspim.com