경과원, 도내 중소기업 44개 과제·55억원 규모 기술개발 지원 착수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28일 '2026 경기도 R&D 지원사업 협약설명회' 열어...사업 이해도 높이는 데 집중

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 28일 수원 광교 경기홀에서 '2026 경기도 R&D 지원사업 협약설명회'를 열고 최종 선정된 도내 중소기업 44개 과제를 대상으로 총 55억 원 규모의 기술개발 지원에 착수했다고 밝혔다.

경기도 RND 협약 설명회 모습. [사진=경과원]

이날 설명회에는 연구책임자와 실무담당자 등 100여 명이 참석했으며 경과원은 협약 체결 절차와 연구개발 수행 방향, 사업관리 기준 등을 안내하며 안정적인 과제 수행 기반 마련에 나섰다.

특히 중소기업이 복잡하게 느끼는 연구개발비 집행 기준과 연구노트 작성, 계획 변경 절차 등을 체계적으로 설명하며 사업 이해도를 높이는 데 집중했다.

또 기술개발 경험이 부족한 기업들도 사업을 원활하게 수행할 수 있도록 단계별 지원체계를 상세히 안내했다.

경과원은 선정기업을 대상으로 협약 체결 절차와 사업관리 운영 기준, 수정 연구개발계획서 작성 방법 등을 설명하며 과제 수행 준비를 지원했다.

이어 한국건설생활환경시험연구원과 한국특허전략개발원, 회계법인 등 유관 전문기관 관계자들이 참여해 기술개발과 지식재산 전략, 연구비 관리 등 분야별 교육을 진행했다.

이번 경기도 R&D 지원사업은 지난 3월 공모 단계부터 높은 관심을 끌었다.

일부 사업은 최고 27.8대 1의 경쟁률을 기록하며 도내 중소기업의 높은 기술개발 수요를 보여줬다.

경기도와 경과원은 총 55억 원 규모의 예산을 투입해 기술개발사업 27개 과제, R&D 첫걸음 사업 10개 과제, 여성 과학기술인 지원사업 5개 과제, 섬유분야 기술개발사업 2개 과제를 지원한다.

과제별로 최대 1억 5000만 원 규모의 연구개발비를 지원한다.

경과원은 다음 달까지 선정 과제에 대한 협약 체결을 완료한 뒤 사업기간 12개월 동안 중간점검과 최종평가를 통해 과제 수행 상황을 체계적으로 관리할 계획이다.

김현곤 경과원장은 "이번 설명회는 기업들이 R&D 과제를 안정적으로 수행할 수 있는 실질적인 기반을 마련하는 자리였다"며 "앞으로도 도내 중소기업이 기술혁신 역량을 높이고 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 R&D 지원사업 확대와 효율적인 사업 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com