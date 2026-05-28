여수광양항만공사, '광양항 LNG 벙커링 거점화' 추진

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MOL·포스코인터내셔널과 글로벌 네트워크 확장

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 글로벌 선사와 협력을 확대하며 LNG 벙커링 기반 구축에 속도를 낸다. 친환경 연료 공급 거점 도약을 추진한다.

여수광양항만공사는 지난 27일 LNG 벙커링 시장 조성과 신규 물동량 유치를 위해 글로벌 선사 및 운영사 관계자를 초청, 여수광양항 현장 방문 행사를 개최했다고 28일 밝혔다.

지난 27일 LNG 벙커링 시장 조성과 신규 물동량 유치를 위해 MOL선사 관계자가 여수광양항을 방문했다. [사진=여수광양항만공사] 2026.05.28 chadol999@newspim.com

이날 행사에는 일본 해운사 MOL 본사 및 한국지사, 포스코인터내셔널 등 관계자가 참석했다. 공사는 해양산업클러스터와 정박지 등 LNG 벙커링 기반시설과 항만 경쟁력을 소개했다.

LNG 벙커링은 선박에 액화천연가스를 공급하는 사업으로 국제해사기구(IMO) 환경규제 강화에 따라 주요 항만이 육성 중인 친환경 산업이다.

광양 LNG 제1터미널이 운영 중이며 올해 하반기 제2터미널 준공과 2027년 상반기 벙커링 전용선 도입이 예정돼 있다. 공사는 이를 기반으로 동북아 LNG 벙커링 중심항만 도약을 추진하고 있다.

참석자들은 해양산업클러스터부두와 여수 엑스포신항 일대를 둘러보며 항만 인프라와 운영 현황을 확인했다. 이어 간담회에서는 LNG 벙커링 시장 전망과 협력 확대 방안 등이 논의됐다.

홍상표 운영부사장은 "LNG 벙커링 인프라는 항만 경쟁력의 핵심"이라며 "글로벌 협력을 확대해 친환경 에너지 물류 허브로 도약하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com