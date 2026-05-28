장흥군, 해조류 산업으로 협업프로젝트 공모 예비선정

AI 핵심 요약beta
- 장흥군이 28일 중기부 공모에 예비선정됐다
- 군은 해조류 특화산업 육성안을 제시했다
- 연말 최종 확정 뒤 일자리·경제 활력을 노린다
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 장흥군은 중소벤처기업부 주관 '2027년 시군구연고산업육성 협업프로젝트' 공모에 예비선정됐다고 28일 밝혔다.
최종 선정은 올해 연말 확정된다. 이 사업은 인구감소지역과 농·어촌의 지역 특화산업을 키워 일자리 창출과 생활인구 유입을 통해 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
지자체가 산업 육성 전략을 수립하면 중기부 기업지원에 더해 법무부·행정안전부·문화체육관광부·농림축산식품부·해양수산부 등 관계 부처 정책을 연계해 지원한다.
올해는 외국인력 공급(지역특화형 숙련기능인력 비자), 지방소멸대응기금, 관광 활성화, 농촌협약, 어촌뉴딜 등을 결합해 산업 육성과 정주여건 개선을 병행한다. 부처 공동평가로 정책 연계성과 사업 효과성을 중점 점검했다.
군은 무산김·매생이 등 청정 해조류를 중심으로 고도화와 전·후방 기업 성장 지원을 제시했다.
고부가가치화와 가공·유통·브랜딩 경쟁력 강화, 관련 기업 육성, 일자리 창출을 추진한다. 과제는 식품·바이오·관광 고도화와 제조 디지털전환·공정개선 등을 포함하며 디자인·브랜딩·체험·관광·인력양성과 연계해 추진된다.
군은 전남테크노파크, 전남바이오진흥원과 기획 컨설팅을 진행하고 기업 수요조사를 통해 사업계획을 구체화할 계획이다.
장흥군 경제산업과 관계자는 "해조류 중심의 특화산업 경쟁력을 높이고 산업 생태계를 확장해 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com