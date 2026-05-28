나주시, 투표인증 10% 할인…"투표 참여·상권 활성화 동시 유도"

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6월 3일 본투표 하루 인증 이벤트

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 투표 참여를 유도하고 지역 상권 활성화를 위해 '투표인증 할인 이벤트'를 운영한다.

나주시는 나주시소상공인연합회, 나주시상가번영회, 빛가람동혁신도시상가번영회와 함께 6월 3일 본투표일 하루 동안 '투표인증 10% 할인 이벤트'를 추진한다고 28일 밝혔다.

투표인증 10% 할인 이벤트 홍보물. [사진=나주시] 2026.05.28 ej7648@newspim.com

이 이벤트는 시민들의 투표 참여를 독려하고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 관내 카페 등 참여 희망 업소를 모집해 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 운영할 계획이다.

참여 방법은 사전투표일인 5월 29~30일 또는 본투표일인 6월 3일 투표 후, 투표소 외부에서 투표소와 얼굴이 함께 나오도록 인증사진을 촬영해 참여업소에 제시하면 된다. 인증 시 업소별로 10% 할인 혜택이 제공된다.

공직선거법에 따라 투표소 내부 촬영은 금지되며 외부에서 촬영한 사진만 인정된다. 참여업소는 이벤트 스티커를 부착하고 시 누리집과 SNS 등을 통해 안내할 예정이다.

상인단체 관계자는 "투표 참여가 자연스럽게 지역 상권 이용으로 이어지길 기대한다"고 말했다. 강상구 나주시장 권한대행은 "투표 참여가 지역경제를 응원하는 소비로 이어지도록 준비했다"며 참여를 당부했다.

나주시는 사전투표소와 본투표소 안내 등 투표 참여 홍보도 병행할 계획이다.

ej7648@newspim.com