现代汽车集团"HTWO广州"获广州氢能领军企业认定

纽斯频通讯社首尔5月28日电 韩国现代汽车集团28日表示，其在海外设立的首个氢燃料电池系统生产基地"HTWO广州"近日被中国广州市工信局认定为新能源及新型储能领域氢能产业链领军企业。

图为HTWO广州工厂全景。【图片=现代汽车集团提供】

据介绍，广州市围绕新能源、智能网联汽车、人工智能（AI）、半导体等14大战略产业遴选产业链领军企业。此次入选的96家企业中，HTWO广州是唯一一家外资企业。

现代汽车集团表示，产业链领军企业是指在强化产业供应链和培育产业生态体系方面发挥核心作用的企业。HTWO广州此次入选表明其技术竞争力以及在构建氢能产业生态方面的贡献获得认可。

根据相关安排，HTWO广州今后将参与氢能产业供应链培育、地区产业生态建设以及核心技术合作等工作，并可获得广州市政府提供的专项政策支持及相关优惠，同时参与政府产业政策讨论、产业规划以及国家重大产业项目申请与建设。

现代汽车集团表示，HTWO广州2025年销售氢燃料电池汽车900余辆，在中国市场排名第三，在外资企业中排名第一。

HTWO广州表示，公司计划从今年下半年起进一步扩大参与中国"氢能综合应用示范项目"，并持续加强与地方政府及合作伙伴之间的合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社