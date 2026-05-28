강진군 '반값여행' 전국 확산…문체부 사업으로 확대

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지역사랑휴가지원사업 시행...365일 관광체계 구축

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군은 '반값여행' 정책을 연중 운영 체계로 확대하며 정부 시범사업으로까지 확산됐다고 28일 밝혔다.

강진군은 2026년 반값여행 사업에 군비 30억 원, 지역사랑휴가지원사업 10억 원, 지방소멸대응기금 20억 원 등 총 60억 원을 확보해 상시 운영 기반을 마련했다.

서울에서 가족들과 함께 강진 반값여행을 온 방문객들이 한국민화뮤지엄을 관람하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=조은정 기자]

지난달 19일 기준 사전신청은 2만 3665팀, 실제 방문은 1만 6292팀으로 집계됐다. 관광객 소비액은 49억 7000만 원이며, 군은 22억 원 상당의 모바일 강진사랑상품권을 지급했다. 이 중 8억 2000만 원이 지역 내 재사용되며 소비유발 효과는 약 57억 9000만 원으로 나타났다.

반값여행은 관광객이 지역에서 사용한 비용의 최대 50%를 지역화폐로 환급하는 체류형 관광정책이다. 관광객 비용 부담을 낮추고 소상공인 매출을 늘리는 구조로 전국 지자체의 벤치마킹 대상이 되고 있다.

해당 모델은 정부 사업으로 확대됐다. 문화체육관광부와 한국관광공사는 총사업비 65억 원 규모 '지역사랑 휴가지원사업'을 추진하며 강진군 사례를 반영했다. 사업은 농어촌 인구감소지역 관광 활성화를 위해 마련됐다. 전국 84개 대상지 중 강진군을 포함한 16개 지자체가 선정됐다.

선정 지역은 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등이다.

강진군은 문체부, 한국관광공사와 협력을 이어왔으며, 지난해 국가관광전략회의에서 정책 성과를 발표했다. 해당 정책은 대통령 회의에서도 지역관광 활성화 사례로 언급됐다.

이재명 대통령은 2025년 9월 국무회의에서 강진 사례를 소개하며 효과성을 평가했고, 2026년 확대 국가관광전략회의에서도 유사 정책 확대 필요성을 강조했다.

강진군은 오는 31일까지 1차 사전신청을 마감하고 내달 10일부터 '지역사랑 휴가지원사업'을 시행한다. 일반 관광객은 여행경비의 50%, 청년층은 최대 70%까지 지원받는다. 신청은 포털 검색 또는 공식 홈페이지에서 가능하다.

ej7648@newspim.com