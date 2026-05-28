대구북구자원봉사센터, 반려동물 자원봉사 활성화 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 대구북구자원봉사센터는 27일 행복관음마을관리 사회적협동조합과 반려동물 자원봉사 활성화 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 반려동물 관련 자원봉사와 교육·캠페인, 주민 참여형 활동 등에서 상호 협력하기로 했다
- 센터는 전문 교육과 프로그램 지원을 바탕으로 체계적인 반려동물 자원봉사 확대와 성숙한 반려문화 확산을 추진할 계획이다
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구북구자원봉사센터는 지난 27일 행복관음마을관리 사회적협동조합과 반려동물과 사람이 함께 공존하는 지역사회 조성 및 반려동물 분야 자원봉사 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.
양 기관은 이번 협약을 통해 반려동물 관련 자원봉사 프로그램 운영, 생명존중 및 올바른 반려문화 조성을 위한 교육·캠페인 협력, 주민 참여형 지역 연계 활동 추진, 지역사회 문제 해결 및 공동체 활성화를 위한 정보 공유 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.
대구북구자원봉사센터는 지난해 '반려동물과 함께하는 올바른 펫티켓'및'반려동물 폭염 대비'를 주제로 지역 주민 대상 캠페인을 추진한 바 있으며, 이번 협약을 계기로 반려동물 분야의 전문적인 현장 교육과 프로그램 운영을 지원받아 보다 체계적이고 의미 있는 자원봉사활동을 전개할 예정이다.
대구북구자원봉사센터 고진호 센터장은 "반려동물과 사람이 함께 행복하게 살아갈 수 있는 지역사회를 만들기 위해서는 주민들의 인식 개선과 공동체 참여가 무엇보다 중요하다"며, "이번 협약을 계기로 지역과 함께하는 다양한 반려동물 분야 자원봉사활동이 활성화되고, 성숙한 반려문화가 지역사회 전반에 확산되기를 기대한다"고 말했다.
yrk525@newspim.com