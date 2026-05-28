익산시, 미륵산 등산로 정비 추진…안전·편의 강화

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기양지~정상 2.6㎞ 구간 정비…데크계단·쉼터 조성

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 미륵산을 찾는 시민들의 안전한 산행 환경 조성에 나선다.

익산시는 오는 7월 준공을 목표로 미륵산 기양지에서 정상까지 이어지는 약 2.6㎞ 구간에 대한 등산로 정비사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

미륵산 등산로 정비[사진=익산시] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 노후화와 훼손이 심한 구간을 중심으로 등산객들의 보행 안전과 이용 편의를 높이는 데 중점을 두고 추진된다.

특히 급경사지 약 110m 구간에는 데크계단과 쉼터를 조성하고 훼손된 노면과 시설물을 정비해 보다 안전하고 쾌적한 산행 환경을 제공할 계획이다.

시는 집중호우에 대비한 배수로와 사면 정비도 함께 진행해 추가 산림 훼손과 안전사고 예방에도 나설 방침이다.

또 자연친화적 공법을 적용해 산림 경관 훼손을 최소화하고 시민들이 자연 속에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 산림복지 공간 조성에도 힘쓸 예정이다.

익산시 관계자는 "시민 누구나 안전하게 산을 이용할 수 있도록 등산로 정비와 시설 개선을 추진하고 있다"며 "앞으로도 쾌적한 산행 환경 조성과 산림복지 공간 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com