韩国政府称赫尔木兹海峡货船遭伊朗反舰导弹攻击

纽斯频通讯社首尔5月28日电 韩国政府27日公布对货轮"NAMU"号在霍尔木兹海峡附近海域遭袭事件的联合调查结果，认为袭击该船的不明飞行器"极有可能"为伊朗研发的"努尔"系列反舰导弹。政府表示，将就此向伊朗方面提出强烈抗议。

资料图：伊朗驻韩大使赛义德·科泽奇。【图片=纽斯频通讯社】

韩国外交部第一次官朴润柱当天在首尔政府办公楼举行的联合调查结果发布会上表示，经技术分析，韩国政府判断袭击"NAMU"号的不明飞行器"极有可能"为伊朗研发的"努尔"系列反舰导弹。

他表示，"NAMU"号共遭受两次不明攻击，其中第一枚弹头未完全爆炸，第二枚弹头发生爆炸。

朴润柱说，对从船体回收的发动机残骸分析后发现，其与伊朗产涡喷发动机相似；回收的弹头部分保存相对完整，推测属未爆弹，其外形与伊朗"努尔"或"卡德尔"反舰导弹弹头相似，并在部分零件上发现疑似伊朗制造商标记。

此外，调查人员还确认存在未完全爆炸的高爆炸药，导弹残骸外部的浅蓝色涂装也与伊朗"努尔"系列反舰导弹所使用的颜色一致。政府还表示，部分电子电路板残骸推测制造于约20至30年前，综合生产年代等因素判断，袭击武器更可能是较早型号的"努尔"导弹。

韩国外交部表示，韩国国防科学研究所（ADD）等专业机构人员本月13日至15日前往停泊在阿联酋的"NAMU"号进行现场调查，并将相关残骸带回韩国后继续展开技术分析，最终得出上述结论。

不过，韩国政府并未就伊朗是否"故意"攻击韩国货轮作出明确判断。朴润柱表示，是否存在主观故意属于难以确认的问题，除非伊朗方面自行承认，否则很难认定。

当天，韩国外交部召见了伊朗驻韩大使赛义德·科泽奇。科泽奇在会见结束后对媒体表示，伊朗政府否认与该事件有关，并强调"绝对没有介入"。

他同时表示，对韩国船只遭受损害感到遗憾，但称事件也有可能是"敌对国家的假旗行动"。

对于韩国政府公布的调查结果，科泽奇表示，希望类似调查能够由韩伊双方合作进行，并称需要警惕所谓"敌对国家的假旗行动"。

此外，库泽奇表示，伊朗高度关注所有船只安全通过霍尔木兹海峡，并持续对此保持警惕。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社