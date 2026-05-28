전국 광역단체장 5월 28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 경남·대전·세종·충남·경북 등 권한대행들이 27일 재난·선거·소통 일정 수행했다
- 지방선거 사전투표소 점검과 재난안전 대책·간담회 등 안전 관련 회의를 집중 진행했다
- 정신건강 위기대응 회의·순직 소방 추모행사·일본 순방·통상업무 등 각 지자체별 현안을 챙겼다
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▲박일웅 경남지사 권한대행
-건설분야 공무원 역량강화 교육(13:30 도청신관 대강당)
-사전투표소 현장점검(14:20 창원 중앙동 사전투표소)
-여름철 수상안전 대책회의(16:00 도청 재난안전대책본부)
▲유득원 대전시장 권한대행
-재난 초기 대응 관계기관 간담회(11:00 재난안전상황실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-목요간부회의(9:30 집현실)
-2026년 상반기 정신건강 위기대응(자살예방) 협의체 회의(14:00 광역정신건강복지센터)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-순직 소방공무원 추모 음악회(10:30 대전현충원)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
-실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 여름철 자연재난(풍수해, 폭염)대비 경상북도 및 유관기관 대책 점검회의(14:00 충무시설 종합보고장)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-5월 소통의 날 (10:00 공연장)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-주요 간부공무원 회의(08:30 행정부지사실)
- 현안회의(09:00 여는마당2)
- 지방선거 사전투표소 점검(13:10 창신초등학교)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-제9회 전국동시지방선거 사전투표소 점검(14:00 연제구청)
▲강기정 광주시장
- 확대간부회의(16:00 중회의실)
▲김영록 전남지사
- 일본 순방(27~30)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 지방선거 사전투표소 점검
▲김정기 대구광역시장 권한대행 (행정부시장)
-통상 업무
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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