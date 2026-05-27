박찬대·한연희 vs 유정복·박용철 강화 격돌...정청래·안철수 지원사격

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[강화=뉴스핌] 정일구 기자 = 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 27일 오후 인천 강화군 강화풍물시장 인근에서 열린 집중 유세에서 정청래 대표 손을 꼭 잡고 지지를 호소하고 있다. 2026.05.27 mironj19@newspim.com

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시장 선거 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보가 27일 인천 강화에서 맞붙었다.

정청래 민주당 대표와 안철수 국민의힘 명예선대위원장도 강화를 찾아 지원 유세를 했다.

접경지역인 강화는 전통적으로 보수가 강세를 보였으나 이번 군수 선거에서는 민주당 한연희 후보와 국민의힘 박 용철 후보가 접전을 벌이고 있는 양상으로 인천 최대 격전지가 됐다.

정청래 대표는 이날 오후 박찬대 인천시장 후보, 한연희 강화군수 후보와 함께 강화 풍물시장을 찾아 집중 유세를 했다.

정 대표는 박 후보에 대해 "이재명 대통령과 가장 손발을 잘 맞춰 인천시를 이끌 적임자"라며 "예산이면 예산, 법이면 법 못할 일이 없는 후보"라며 지지를 호소했다.

또 "이번에는 한연희 강화군수 후보의 손을 한번 잡아줄 때도 되지 않았느냐"며 "3전4기 끝에 다시 도전하는 만큼 강화군수로 만들어 달라"며 한표를 당부했다.

박 후보는 "이재명 대통령의 남은 임기 4년과 이번 지방정부 임기 4년이 맞물린 절호의 기회"라며 "이재명 대통령과 함께한 박찬대가 인천시장이 되고 한연희 후보가 강화군수가 된다면 강화 발전을 제대로 이끌 수 있다"고 했다.

박 후보는 강화 지역의 핵심 과제로 평화와 경제를 제시했다.

그는 "접경지역에 산다는 이유만으로 겪어야 했던 불안과 각종 규제를 넘어 강화의 새로운 도약을 시작해야 한다"며 강화 남단 경제자유구역, 북단 평화경제특구 지정을 추진하겠다고 했다.

한 후보는 "경기도 31개 시·군 가운데 고속도로와 전철이 없는 곳이 거의 없는데 강화는 아직도 전철조차 없다"며 교통 인프라 확충을 약속했다.

[강화=뉴스핌] 정일구 기자 = 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 27일 오후 인천 강화군 강화풍물시장 인근에서 열린 집중 유세에서 참석자들과 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 배준영 의원, 안철수 의원, 유 후보, 박용철 강화군수 후보. 2026.05.27 mironj19@newspim.com

앞서 안철수 선대위원장도 강화가 지역구인 배준영 국회의원, 유정복 인천시장 후보, 박용철 강화군수 후보와 함께 강화 풍물시장에서 유세를 하며 후보들에게 힘을 보탰다.

안 선대위원장은 "기초단체장, 장관 두 번, 국회의원 3선, 광역시장까지 네 가지 역할을 모두 성공적으로 완수한 사람은 대한민국에서 유정복 후보가 유일하다"며 지지를 호소했다.

이어 "저는 대장동과 백현동을 지역구로 두고 있고 백현동 주민들의 원성을 직접 듣고 있다"며 "그런데 박찬대 후보가 대장동 모델을 언급하는 것은 말이 안 된다"고 비판했다.

배 의원도 "유정복 후보는 부도 직전의 인천시를 살려내 경제 성장률과 출산율 전국 1위 도시로 만든 최고 지도자"라고 강조하고 "강화~서울 고속도로 개통식, 고려 박물관 확정 등 강화의 미래를 밝힐 박용철 군수 후보와 함께 국민의힘이 압승해야 한다"며 지지를 당부했다.

유 후보는 강화군 핵심 공약으로 강화 남단 바이오·농식품 경제자유구역 지정과 강화~영종 연륙교 건설, 강화~계양 고속도로 추진, 도시철도 5호선·2호선 강화 연장 등을 제시했다.

그는 "강화 남단 경제자유구역 지정을 통해 강화의 새로운 역사를 열겠다" 약속했다.

박 후보는 재임 기간 추진했던 강화경제자유구역 지정 신청, 강화~계양 고속도로 착공, 국립강화고려박물관 건립 추진, 민북지역 대면검문 폐지 등 주요 성과를 언급하며 "시작한 사업들을 끝까지 책임지고 완수해 강화 전성시대를 열겠다"며 지지를 호소했다.

hjk01@newspim.com