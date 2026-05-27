정부, 폭염 필수업무 직종에 노인돌봄인력·도로보수원 등 6개 직종 선정

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올해 필수업무 지정 관련 실태조사 주제 '원유 수급 위기'로 선정

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노인돌봄 전담인력과 도로보수 업무를 맡은 지방자치단체 공무직 등 6개 직종이 폭염 재난 속에서도 반드시 필요한 직종으로 나타났다. 고용노동부 필수업무 지정 및 종사자 지정위원회는 이들 폭염 재난 필수 직종 대상으로 근무여건 개선, 안전보건 시스템 구축, 인력 확대 등이 필요하다고 봤다.

노동부는 필수업무 지정 및 종사자 지원위원회를 열고 지난해 실시한 폭염 재난 관련 필수 업무 종사자 실태조사 결과를 공유했다고 27일 밝혔다.

필수업무 지정 및 종사자 지원위원회는 코로나19 팬데믹 이후 재난 상황에서도 중단 없이 수행되어야 하는 필수업무를 지정하고, 해당 종사자를 보호·지원하기 위해 출범했다.

폭염 재난 실태조사 결과 [자료=고용노동부]

그간 2022년부터 2024년까지 차례대로 산불, 해양선박사고, 다중밀집시설 재난 등에 대한 실태조사를 실시했고 이에 기반한 지원계획을 제시해 왔다.

조사 결과에 따르면 폭염 발생 시에도 필요한 6개 핵심 직종은 ▲생활지원사 등 노인맞춤돌봄 전담인력 ▲도로보수원 등 지자체 공무직 ▲상하수도 설비공사 인력 ▲철도운수종사자 ▲철도차량정비원 ▲발전소 운전·정비 인력이다.

이들 직종 가운데 특히 생활지원사처럼 방문·이동이 잦은 직종은 폭염 재난 시 고온에 노출되면서 종사자 신체 부담이 크게 증가하는 것으로 나타났다. 독거노인 보호 업무가 늘어나는데도 휴게장소나 보호구 지원은 부족하다는 지적도 나왔다.

위원회는 핵심 직종 종사자의 부담 완화를 위한 근무여건 개선, 안전보건 시스템 구축, 보호장비 확충, 인력 확대 등이 필요하다고 강조했다.

폭염 재난 실태조사 결과 [자료=고용노동부]

폭염은 2018년 재난안전법상 재난으로 편입됐다. 연평균 폭염일수는 2020년 7.7일에서 2023년 30.1일로 급격하게 늘어났다. 2019~2023년 자연재난 사망자 가운데 폭염으로 인한 사망자가 차지하는 비율은 58%에 달했다.

이날 위원회에서는 올해 실태조사 주제를 '원유 수급 위기'로 선정하는 방안도 확정됐다. 위원회는 원유 수급 위기 발생 시 필수업무의 범위와 종사자가 직면할 수 있는 노동환경 악화 실태를 집중적으로 조사하여 보호 방안을 마련할 계획이다.

최근 중동 정세 불안 등 국제 에너지 공급망의 변동성이 커지는 상황에서, 에너지 공급 및 물류 등 국가 핵심 인프라를 유지하는 종사자들의 근로여건을 선제적으로 파악하기 위해 이같이 정했다고 정부는 설명했다.



김영훈 노동부 장관은 "이번 실태조사 결과는 폭염이 자연재난을 넘어 사회적 재난으로 심화되고 있는 현실에서, 폭염 속에서도 가정 곳곳을 찾아 복지서비스를 제공하는 생활지원사와 시설 유지·보수를 담당하는 노동자들의 근로여건 저하를 여실히 보여줬다"며 "현장 맞춤형 휴게공간 확보 등 실무적인 지원대책을 꼼꼼히 점검하고 적극 실천해 줄 것을 거듭 당부드린다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com