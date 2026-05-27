거제시, 한화오션과 함께 탄소중립 홍보부스 운영

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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 에너지 절약 실천을 확산하고 탄소중립에 대한 시민 공감대를 넓히기 위해 탄소중립 실천문화 확산에 나섰다.

경남 거제시가 26일부터 27일까지 이틀간 한화오션 사내에서 '찾아가는 탄소중립 홍보부스'를 운영하며 근로자들의 참여를 유도하고 있다.[사진=거제시] 2026.05.27

시는 26일부터 27일까지 이틀간 한화오션 사내에서 근로자를 대상으로 '찾아가는 탄소중립 홍보부스'를 운영했다고 밝혔다.

홍보부스는 한화오션 사내식당 인근에 설치했으며 시는 점심시간을 활용해 근로자를 대상으로 탄소중립포인트제 현장 가입을 접수했다.

시는 부스 방문 근로자에게 탄소중립포인트제 제도 내용과 함께 가정과 직장에서 실천할 수 있는 에너지 절약 방법, 온실가스 감축 실천수칙 등을 안내하며 참여를 유도했다.

탄소중립포인트제는 전기·수도·가스 사용량 절감 등 온실가스 감축 활동에 대해 인센티브를 제공하는 제도로 시는 제도 참여 확대를 통해 생활 밀착형 탄소중립 실천을 장려하고 있다.

한화오션은 부스 설치 장소 제공과 사내 홍보를 통해 행사 진행을 지원했다. 시에 따르면 이틀 동안 약 300명이 탄소중립포인트제에 신규 가입하는 등 근로자들의 관심이 이어졌다.

서재삼 기후환경과장은 "찾아가는 탄소중립 홍보부스 운영에 양대 조선소 근로자들이 적극적으로 참여해 줬다"며 "여름철 에너지 사용 증가에 대비해 생활 속 에너지 절약 실천과 탄소중립 문화 확산을 위한 홍보를 계속 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com