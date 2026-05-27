태국의 분짠, 최초의 IQT 출신 우승...KLPGA투어 글로벌화 결실

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=태국 출신 짜라위 분짠(27·하나금융그룹)이 KLPGA투어 역사상 최초의 태국인 정규투어 우승자이자 최초의 'KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(이하 IQT)' 출신 챔피언이 됐다.

분짠은 지난 24일 막을 내린 '제14회 E1 채리티 오픈' 우승을 차지했다. 이번 우승은 KLPGA가 외국인 선수들에게 KLPGA 대회 출전 기회를 제공하고, 투어 글로벌화와 세계적 투어로의 도약을 위해 2015년부터 개최해 온 IQT가 결실이라 볼 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=분짠이 24일 경기도 여주시 페럼클럽에서 열린 KLPGA 투어 E1 채리티 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.05.24 iaspire@newspim.com

IQT는 만 18세 이상의 해외 국적 소지자 중 해외투어 라이선스를 소지하거나 5년 이내에 각국 프로투어 활동 경험이 있는 프로 또는 아마추어 선수라면 누구나 참가할 수 있다. 지난해 열린 'KLPGA 2025 IQT'에는 역대 최다인 13개국 71명의 선수가 참가하며, 한국 무대에 대한 관심도 갈수록 뜨거워지고 있다. '코리안 드림'을 꿈꾸는 이들이 늘어나는 추세다.

높은 관심 만큼 외국인 선수들에 돌아가는 혜택도 크다. 우승자는 차기 시즌 정규투어 시드권을 비롯해 성적에 따라 정규투어 시드순위전 예선 면제 혜택, 드림·점프투어 시드권 등의 특전을 부여한다. KLPGA 무대 진출에 실질적인 도움을 주고 있다.

분짠도 IQT를 거쳐 KLPGA 무대에 안착했다. 'KLPGA 2024 IQT'에서 공동 2위를 기록, 특전으로 정규투어 시드순위전 본선에 직행해 16위에 올라 2025시즌 정규투어 출전권을 확보했다. 루키 시즌이었던 지난 시즌 상금순위 92위로 시드권을 잃었지만, 특전을 통해 다시 한번 정규투어 시드순위전 본선에 도전한 짜라위 분짠은 최종 15위로 올 시즌 정규투어 출전권을 재확보하는 데 성공했다. 이어 최초 IQT 출신 정규투어 챔피언 왕좌까지 올랐다.

분짠은 "IQT는 해외 선수들이 KLPGA투어라는 큰 무대로 진입할 수 있는 최고의 기회이자 열린 문"이라며 "정교한 샷과 영리한 코스 매니지먼트를 요구하는 한국 무대에서의 경험은 나를 한 단계 성장하게 했다. 적응을 끝내고 우승까지 이루게 되어 너무 기쁘고, 앞으로도 KLPGA투어에서 더 자주 우승 경쟁에 참여해 꾸준히 상금순위 상위권에 오르고 싶다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2025 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트 우승자 빳차라쭈딴 콩끄라판 [사진=KLPGA] 2026.05.27 iaspire@newspim.com

분짠 외에도 'KLPGA 2025 IQT' 우승자인 빳차라쭈타 콩끄라판(34·태국)은 최근 'iM금융오픈 2026' 5위, '제1회 DB 위민스 챔피언십' 공동 8위에 올랐다.

2025시즌 CLPGA 상금왕 자격으로 KLPGA투어에 참가하고 있는 왕 즈쉬엔(19·중국)도 '2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십' 공동 7위에 올랐다. 외국인 최초로 점프·드림투어를 차근차근 밟아 정규투어에 입성한 리 슈잉(23·리쥬란)은 지난해 '광남일보 · 해피니스 오픈' 우승을 차지하기도 했다.

외국인 선수들의 투어 유입을 위한 제도를 적극 확대해오고 있는 KLPGA는 앞으로도 투어의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 다각적으로 할 예정이다.

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