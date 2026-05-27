체육공단, '체육시설 국민 점검단' 운영..청년·시니어 세대 통합형 점검단 첫 시범 운영

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국민과 함께 만드는 체육시설 안전 점검에 나선다.

체육공단이 '체육시설 국민 점검단'을 구성하고 첫 시범 운영에 나섰다. 지난 12일 총 10명(청년 5명, 시니어 5명)의 '국민 점검단'에 대한 위촉과 사전 교육을 마치고, 이달 중순부터 서울시에 소재한 다양한 유형과 규모의 공공·민간 체육시설 20개소에 대한 본격적인 점검 활동에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=[보도사진] 국민체육진흥공단_체육시설 국민점검단 위촉식 [사진=KSPO] 2026.05.27 iaspire@newspim.com

'국민 점검단'은 기존 안전 관리 체계를 한층 강화해 점검 과정을 국민에게 투명하게 공개하기 위해 체육공단이 선제적으로 도입한 시범 사업이다. 이를 통해, 시설을 일상적으로 이용하는 국민의 시각에서 바라본 점검으로 안전 사각지대를 폭넓게 살필 수 있게 됐다.

청년과 시니어 2인 1조로 편성된 '국민 점검단'은 체육공단에서 추진 중인 민관합동 체육시설 안전 점검 현장에 동행해, 2명의 안전진단 전문 기관 점검 위원과 1명의 지자체 담당자가 시설의 구조·기술적 안전성을 진단하는 동안 이용자 관점에서 실제로 체감되는 안전 요소를 점검한다.

점검 결과는 향후 체육시설 안전 관리 체계 개선과 점검 항목 고도화 등에 반영되며, 점검 시 확인된 위험 요소는 해당 시설에 즉시 안내해 신속한 조치를 진행하게 된다.

체육공단 관계자는 "이번 사업은 국민이 직접 점검에 참여해 안전 요소를 함께 살핀다는 데 큰 의미가 있다."라며, "앞으로 국민의 의견을 안전관리 체계 개선에 충실히 반영해 모두가 즐기는 안전한 체육시설 조성에 힘쓸 것"이라고 전했다.

한편, 체육공단은 그동안 안전진단 전문 기관과 함께 체육시설의 구조물, 기구, 이용 환경 전반에 대한 점검을 정기적으로 추진해 왔으며, 이번 시범 사업을 바탕으로 사업 확대 및 제도화 방안 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

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