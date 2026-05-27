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[6·3 지선 주자] 조유진 영등포구청장 후보, 일상보장 4대 공약…"기본소득 철학"

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  • 조유진 더불어민주당 영등포구청장 후보는 27일 이재명 정부 기본소득 철학을 영등포구정에 구현하겠다고 밝혔다
  • 조 후보는 초중고 방학지원금·산후조리비·교육바우처·1인 가구 운동비를 묶은 '영등포 일상보장 4대 공약'을 발표했다
  • 해당 공약은 특정 계층이 아닌 영등포 전체 주민의 생활비와 돌봄·교육·건강 부담을 줄이는 보편 지원 구조로 설계됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방학지원금·산후조리바우처·교육바우처·운동비 지원

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 조유진 더불어민주당 서울 영등포구청장 후보는 27일 영등포구청장 후보자 토론회에서 "이재명 정부의 기본소득 철학을 영등포구정에 직접 구현하겠다"며 생활 보장형 지원 4개 공약을 하나의 패키지로 묶어 발표했다.

이번 패키지는 '영등포 일상보장 4대 공약'이라는 이름으로, 초중고 방학지원금, 산후조리 경비 바우처 추가 지원, 영등포 집현전 교육바우처 확대, 1인 가구 퇴근 후 운동비 지원 등을 주요 내용으로 하고 있다. 이 공약은 특정 계층을 겨냥한 시혜성 복지가 아닌 영등포에 사는 모든 주민의 현실 지출 부담을 줄이는 방식으로 설계됐다.

[사진=조유진 후보 캠프]

첫 번째 공약인 '영등포 행복방학지원금'은 초중고 학생들을 대상으로 방학마다 학교급별로 차등 지급된다. 2026년 4월 기준 영등포구 인구 통계 기준 연간 수십억 원 규모로 추산되는 이 지원금의 목적은 방학 중 돌봄 공백과 식비, 학습비 부담을 줄이는 것이다.

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두 번째 공약은 산후조리 경비 바우처 추가 지급이다. 서울시가 지원하는 100만원에 영등포구가 100만원을 추가해 출산 가정에 총 200만원의 조리비를 지원한다. 출산을 앞둔 가정의 현실적인 산후조리비 부담을 고려한 공약으로, 구 차원에서 재원을 확보해 서울시 지원과 연계한다는 구상이다.

세 번째 공약은 교육바우처 확대다. 취약계층을 중심으로 방과 후 학습 바우처를 확대해 사교육 접근성을 높이는 계획이다. 조 후보는 이를 '보편적 사교육 기회'로 규정하며, 소득 수준과 무관하게 아이들이 필요한 학습 기회를 얻을 수 있는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

마지막 공약은 1인 가구 대상 퇴근 후 운동비 지원이다. 영등포구는 1인 가구 비율이 전체 가구의 상당 부분을 차지하는 지역인 만큼 운동 시설 이용료를 바우처 형태로 지원해 건강관리를 돕는다는 취지다.

조 후보는 "이재명 정부가 기본소득이라는 방향을 잡았다면, 영등포에서는 제가 그 내용을 채우겠다. 지원이 어렵고 복잡해서 못 받는 분이 없도록, 생활에서 필요한 혜택을 당연하게 받을 수 있는 구조로 현실화 하겠다"고 말했다.

영등포에서 5대째 거주하고 있는 조 후보는 서울대학교 법학과를 졸업했으며, 현재 더불어민주당 당대표 특별보좌역을 맡고 있다. 청와대 행정관을 역임했으며 도림초등학교 16회 졸업생이다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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