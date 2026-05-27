국립목포대·전남도립대 통합 출범…2·4년제 다층 학사제 구축

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주력산업 실무형·글로벌 연구개발 인재 전주기 양성

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교와 전남도립대학교가 통합 국립목포대학교로 출범하며 전남 고등교육 혁신이 본격화됐다.

전남도는 27일 오후 목포대 70주년기념관 청강아카데미홀에서 통합대학 출범식을 개최했다고 밝혔다.

국립목포대 통합대학 출범식. [사진=전남도] 2026.05.27 ej7648@newspim.com

출범식은 국립목포대학교와 전남도립대학교가 하나의 대학 체계로 새롭게 출발하는 것을 공식적으로 알리고 전남 고등교육 혁신과 지역인재 양성의 새로운 비전을 공유하는 자리였다.

출범식에는 최교진 교육부 장관, 황기연 전남도 행정부지사, 송하철 국립목포대학교 총장, 지역 정치권, 대학·산업계 관계자, 대학 구성원 등 내외빈이 참석해 통합대학의 출범을 축하했다.

통합은 단순한 대학 간 조직 통합을 넘어 학령인구 감소와 청년 유출, 산업구조 변화에 대응하기 위한 전남 고등교육 혁신 모델이라는 점에서 의미가 있다.

특히 국립목포대학교는 국내 최초로 2년제 전문학사 과정과 4년제 학사 과정을 하나의 대학 안에서 운영하는 교육모델을 구축했다. 이를 통해 지역 주력산업에 필요한 실무형 전문인재부터 글로벌 연구개발(R&D)을 이끌 고급인재까지 체계적으로 양성하는 전주기 인력양성 시스템을 완성했다.

또한 통합을 계기로 담양·장흥캠퍼스를 포함한 총 7개 캠퍼스를 특성화하고 탈탄소 사회 구현과 인공지능(AI) 기반 혁신교육을 선도하는 한편 글로벌 수준의 해양특성화 명문대학으로 도약하겠다는 비전도 제시했다.

황기연 부지사는 "이번 통합은 지역소멸 위기에 대응하는 전환점"이라며 "연구와 현장교육 역량 결합으로 전남 고등교육 경쟁력이 강화될 것"이라고 말했다.

이어 "통합대학이 지역 산업과 인재양성 거점으로 자리잡도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com