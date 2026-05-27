김대중 교육감 후보 "전남광주 'AI 인재' 10만명 양성"

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1조5000억원 '인재양성 장학기금' 조성

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 김대중 전남광주통합특별시교육감 후보가 27일 광주시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '교육 주도 성장 10만 인재 양성 기획(안)'을 발표했다.

김 후보는 이날 "전남광주에 특화된 인공지능(AI)과 미래 산업을 위한 10만 인재를 양성하겠다"며 일자리와 교육이 선순환하는 500만 메가시티 달성을 위한 청사진을 제시했다.

김대중 전남광주통합특별시교육감 후보가 27일 광주시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김대중 후보 측] 2026.05.27 bless4ya@newspim.com

그는 "에너지가 생산되는 곳에 에너지를 소비할 산업을 육성한다는 '지산지소' 원칙이 인재 양성에도 확대돼야 한다"며 "지역에서 배운 사람이 지역 미래 산업에 채용된다면, 교육 측면에서 가장 성공적인 국가 균형 발전이 될 것"이라고 강조했다.

'10만 인재 양성 프로젝트'는 대상과 경로에 따라 교육청, 기업, 대학, 지자체가 각각의 고유 역할을 확장해 주도하는 4개 트랙으로 운영된다.

교육청(학교)은 오는 2028년부터 3년간 초·중·고 성장을 거쳐 진학 및 취·창업으로 이어지는 인재 6만8000명을 양성한다. 고등학교 단계에서 지역 전략 산업과 연계된 특화고 및 기숙형 학교의 지정과 운영을 주도한다.

기업은 2028년부터 3년간 취업 후 재교육 및 연구 인재 1만5000명을 육성한다. 기업이 교육의 주체로 참여해 주도적인 현장실습과 맞춤형 재직자 역량 강화를 실시한다.

대학 및 연구기관은 2028년부터 3년간 전략 산업 인재 및 석·박사 연구 인재 1만명을 양성한다. 재직자 대상 심화·전환 교육과정을 주도적으로 운영해 지역의 재교육 허브 역할을 수행한다.

지자체는 2028년부터 4년간 전입, 이주 등 유입 인구 1만명 이상을 집중 양성한다. 학생 1명 유입 시 가족의 이주, 취업, 창업, 정주까지 완벽하게 연계하는 패키지를 실행한다.

김 후보는 "통합특별법을 활용해 학교 교육, 대학 교육, 기업의 인력 수요, 지역의 정주 정책을 하나의 인재 양성 생태계로 연결하겠다"라고 강조했다.

장기적이고 안정적인 인재 육성 기반을 마련하기 위해 총 1조 5000억원 규모의 인재 양성 장학기금 조성도 약속했다.

기금은 원금 보존형으로 설계돼 연간 약 450억원의 수익을 창출하며 임기 이후에도 반영구적으로 장학금 지속이 가능하도록 설계했다는 설명이다.

초등학교 6학년(최대 40만원), 중학교 3학년(최대 70만원), 고등학교 3학년(최대 120만원)을 대상으로 매년 약 8만7751명이 성장 마디별로 혜택을 받게 된다.

평가 방식 또한 기존의 소득이나 성적 기준이 아닌 학생의 성장 이력과 노력을 누적 인정하는 획기적인 구조를 도입한다. 지급 대상은 전체 학생의 기본지급 90%, 심화지급 70%에 해당한다.

김 후보는 "지금까지의 장학금은 주로 소득이나 성적을 기준으로 지급돼 왔으나 이제는 한 줄의 성적표만으로 아이를 평가해서는 안 된다"며 "아이들이 얼마나 자기주도적으로 탐구하고 도전했는지 함께 보는 관점에서 '성장(成長) 중심 장학금' 형태로 전폭 지원하겠다"라고 밝혔다.

bless4ya@newspim.com