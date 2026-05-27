김문수, 제천 찾아 김창규 후보 지원 유세 ...국힘 "막판 민심 결집"

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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 국민의힘 김창규 제천시장 후보 지원을 위해 김문수 전 고용노동부 장관 등 당내 주요 인사들이 제천을 찾아 막판 총력 유세에 나섰다.

김창규 후보 선거대책위원회는 27일 오후 2시 제천 옛 신화당 약국 앞에서 합동집중유세를 열고 세 결집에 나섰다고 밝혔다.

27일 김창규 제천시장 후보 지원유세에 나선 김문수 전 장관. [사진=조영석 기자] 2026.05.27 choys2299@newspim.com

이날 유세에는 김문수 전 장관이 직접 참석해 김 후보에 대한 지지를 호소했다.

여기에 함종한 전 강원도지사, 이충형 전 국민의힘 중앙당 대변인등 중량급 인사들이 대거 합류했다.

선대위는 이번 유세가 단순 지원을 넘어 제천 시정의 연속성과 미래 비전을 시민들에게 강조하는 자리였다고 설명했다.

김 후보 측은 "인구 감소와 지역경제 침체, 청년 유출, 원도심 쇠퇴 등 제천이 안고 있는 문제는 단기간 처방으로 해결할 수 없다"며 "지난 4년간의 기반 위에서 장기적인 추진력이 필요하다"고 밝혔다.

이어 "이번 선거는 제천 시정을 과거로 되돌릴지, 변화의 흐름을 성과로 완성할지를 결정하는 분수령"이라며 "김 후보가 현안을 가장 잘 이해하고 있는 적임자"라고 강조했다.

선대위 관계자는 "제천은 발전과 정체의 기로에 서 있다"며 "당 주요 인사들의 지원이 막판 민심 결집에 힘이 될 것"이라고 말했다.

한편 김 후보 선대위는 선거 막판까지 현장 소통을 강화하고 지역 발전 비전을 알리는 데 주력할 방침이다.

choys2299@newspim.com