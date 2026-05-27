파주시·파주문화재단 '임진각 민방위 대피시설 평시활용' 협약 체결

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"시민·관광객 위한 다목적 문화공간으로 활용"

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주문화재단은 파주시와 '임진각 민방위 정부지원 대피시설 평시 활용'을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

임진각 대피소 문화시설 활용 협약식.[사진=파주문화재단]

이번 협약은 <민방위기본법>에 따라 조성된 임진각 민방위 정부지원 대피시설을 민방위 사태 발생 시 즉시 대피시설로 전환 가능한 상태를 유지하면서 평상시에는 시민과 관광객을 위한 다목적 문화공간으로 활용하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 시설을 전시관, 공연장, 생활문화 공간 등 복합 문화공간으로 활용하고 시민 문화 향유 확대와 지역 관광 활성화를 위해 상호 협력하기로 했다.

파주시는 시설 총괄관리와 안전 점검, 유지 관리 등을 담당하며 재단은 문화예술 프로그램 기획·운영과 함께 대피시설 기능 유지 및 민방위사태 발생 시 즉각적인 전환 조치에 협조할 예정이다.

특히 시설 개선 사업을 통해 천장 침하 및 벽체 누수 등 보수를 추진하고 오는 9월부터는 재단이 본격적인 평시 활용 운영을 맡아 시민 친화형 문화공간으로 조성할 계획이다.

이번 협약을 계기로 임진각 권역 내 문화공간 기능을 더욱 확대하고 기존 평화뮤지엄 S827과 연계한 전시 공간 확충을 통해 지역 예술인의 창작 활동 기반 강화와 문화예술 향유 기회 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

김영준 대표이사는 "이번 협약은 공공 대피시설을 단순한 비상공간에 머무르지 않고 시민 일상 속 문화예술 공간으로 확장하는 의미 있는 사례"라며 "안전 기능은 철저히 유지하면서도 전시와 공연, 시민문화 프로그램이 가능한 복합 문화공간으로 운영해 시민 편익과 문화 접근성을 함께 높이겠다"라고 말했다.

한편 이에 앞서 해당 대피시설에서 두 차례 전시를 운영해 시민과 관광객들로부터 긍정적인 반응을 얻은 바 있다.

skyimhan@newspim.com