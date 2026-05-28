[핌in현장] 엑스러브 "'젠더리스'라는 화제성으로 기억되고 싶지 않아"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = K팝 사상 최초로 '젠더리스'를 전면에 내세운 그룹 엑스러브(XLOV)가 더욱 과감해져 돌아왔다.

엑스러브는 27일 서울 강남구에 위치한 가빈아트홀에서 두 번째 미니앨범 '아이, 갓(I, God)' 발매 기념 프레스 쇼케이스를 열고 "6개월 동안 저희를 기다려준 팬들을 반갑게 만나게 돼 감개무량하다. 정말 함께 고생하며 멋있는 앨범 만들었으니 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.

이들은 지난해 1월 정식 데뷔했으며, K팝 남성 아이돌 최초로 '젠더리스' 콘셉트를 내세우고 있다. 이번 타이틀곡 '서브(SERVE)'는 앞으로 범접할 수 없이 완전해질 것임을 당당히 드러내고, 스스로 가지고 있는 모든 것들이 다 빛나고 자랑스럽다는 내용을 담고 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 미니 2집 'I,God' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.05.27 khwphoto@newspim.com

이날 앨범 프로듀싱에 나섰던 우무티는 "멤버들에게 많은 숙제를 내렸던 앨범인 것 같다. 준비할 때부터 이 앨범이 저를 괴롭히긴했는데, 드디어 이렇게 공개가 된다고 하니까 아직 실감이 나지 않는다. 뮤직비디오에도, 콘셉트 포토에도 나오는 이 모습으로 무대에 서는 순간이 와야 실감이 날 것 같다"며 소감을 밝혔다.

현은 새 앨범에 대해 "미완성의 사랑, 불완전의 존재였던 엑스러브가 완전해지고 그 누구도 범접할 수 없는 신이라는 존재로 변하면서 저희를 몰랐던 사람들을 새로운 길로 인도하겠다는 뜻을 담고 있다"고 소개했다.

우무티는 "타이틀곡 '서브'는 제작자 입장으로 설명을 드리고 싶다. 이 곡은 처음으로 저희가 보깅이라는 장르를 도전하면서 우아하고 한층 더 화려해진 엑스러브를 보여줄 수 있는 노래라고 생각한다"고 말했다.

이어 "저희는 항상 과감한 스타일링을 보여드렸다. 저희 기준에서는 보여드리고 싶은 게 많다. 이번 앨범으로 저희의 50%를 더 꺼낼 수 있었던 것 같다. 목말랐던 새로운 스타일링이나 헤어, 메이크업으로 달라진 모습과 준비된 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 미니 2집 'I,God' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.05.27 khwphoto@newspim.com

특히 우무티는 "최근 K팝을 들어보면 곡이 짧아진 추세였다. 중독성을 강조한 노래가 많았는데, 이번 노래를 만들면서 중독성을 강조하기보다, 한편의 판타지 영화를 보는 것 같은 노래를 만들고 싶었다"고 설명했다.

엑스러브는 K팝 남성 아이돌 최초로 젠더리스 콘셉트를 내세워 이목을 집중시켰다. 그리고 타이틀곡 뮤직비디오에는 한소희가 출연해 화제를 모았다.

이 부분에 대해 우무티는 "한소희 선배와 인연의 시작은 음악과 아트였다. 예전에 한소희 선배가 사회관계망서비스(SNS) 포스트에 저희 음악을 사용해주신 적이 있는데, 그때 감사 인사를 전했었다"고 인연을 밝혔다.

이어 "감사 인사를 나누다가 저희 음악과 아트를 보면서 영감을 받고 새로운 세계의 문을 연 것 같다는 생각이 들었다는 말을 해주시면서 응원을 해주셨다. 그러다 선배와 만나서 이야기를 나눴었다. 선배가 먼저 뮤직비디오에 행인으로 나와도 좋으니 필요하면 불러달라고 하셨다. 그 이야기가 이번에 바로 이어지게 된 것"이라고 답했다.

특히 하루는 "함께 촬영을 하면서 배운 게 많았다. 연기적인 부분도 그렇지만, 인간적으로도 배움이 컸다. 현장에서 모두 힘들었는데 선배가 계셔서 분위기가 많이 밝아지기도 했다"고 회상했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 미니 2집 'I,God' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.05.27 khwphoto@newspim.com

보이그룹은 남성미를 강조하고, 걸그룹은 청순함을 강조하는 것이 K팝의 특징이다. 이런 틀을 부순 것이 바로 엑스러브다. 이들은 성 정체성이 없는 '젠더리스'를 통해 '남자', '여자'라는 성의 경계를 허물었다.

우무티는 "저희가 '젠더리스', '젠더프리'라는 콘셉트로 알려지면서 많은 분들이 사랑해주셨다. 이 부분에 있어서 말씀드리고 싶은 것은 엑스러브가 젠더리스, 젠더프리라는 단어로 강렬하고 자극적으로, 화제성으로 다가가고 싶은 마음은 없다는 것"이라고 강조했다.

또한 "'젠더리스'는 새로운 삶의 스타일이라고 생각한다. 다양한 삶이 있는데 내가 거울을 봤을 떄 오늘의 나는 이렇게 보이고 싶고, 예쁜 디자인의 의상을 입고 싶다는 마음에서 출발했다. 새로운 라이프 스타일을 제안드리고 싶은 마음"이라며 젠더리스를 내세운 이유에 대해 설명했다.

이들은 글로벌 음악 시장에서 존재감을 넓혀가고 있다. 지난 3월 성료한 유럽 투어 '엑스러브 퍼스트 유로피안 투어'는 유럽 전역에서 뜨거운 호응을 얻었다. 영국 3000석, 프랑스 2580석, 루마니아 4000석의 공연이 전석 매진되기도 했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 미니 2집 'I,God' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.05.27 khwphoto@newspim.com

현은 글로벌 인기 요인에 대해 "저희 퍼포먼스가 K팝 팬들에게 이례적이고, 센세이션해서 직접 보러 오고 싶어하시는 것 같다. 팬들 또한 지금까지 입었던 의상과 메이크업을 직접 해주고 오시는 문화가 생겼다. 그걸 즐기시는 팬들이 생겼다. 이런 부분이 콘서트 전석 매진으로 이어진 것 같다"고 답했다.

루이는 "실력도 한몫을 하는 것 같다. 저희 음악과 실력이 좋아서 팬뿐 아니라 대중들도 한번 보고 싶어하시는 것 같다. 아무래도 콘서트 매진의 비결은 실력이라고 생각한다"라며 자신감을 내비쳤다. 이어 "이제 더 큰 무대를 매진시키는 게 목표"라고 덧붙였다.

끝으로 엑스러브는 "이번 두 번째 미니앨범으로 또 새로워진 엑스러브의 모습과 멋진 무대를 준비했으니 최고의 무대를 약속하겠다"라면서 "앞으로 더 큰 공연장에서 많은 팬들에게 저희를 보여드릴 것"이라고 전했다.

엑스러브의 두 번째 미니앨범 '아이, 갓'에는 타이틀곡 '서브'를 포함해 '법칙: 더 룰스(法則:THE RULES)', '엑스탠시(Extancy)', '백투백(BACK 2 BACK)', '힙스(HIPS)', '마스터피스(Masterpiece)' 등 총 7곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com