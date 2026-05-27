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의왕시 '청년성장프로젝트' 6월 프로그램 운영

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  • 의왕시가 27일 청년성장프로젝트 6월 프로그램 운영을 발표했다
  • 취준주간·물경력 해결클럽 등 단계별 맞춤 교육으로 구직·이직·직무 고민 해소를 지원한다
  • 현직자 토크·노동법 교육·GPT 엑셀 자동화 등 실무 중심 원데이 프로그램을 의왕 청년발전소에서 대면 진행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년들의 성공적인 진로 설계와 직무 역량 강화 지원

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 청년들의 성공적인 진로 설계와 직무 역량 강화를 돕기 위한 '청년성장프로젝트'의 6월 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.

청년 성장 프로젝트 6월 프로그램 홍보물. [사진=의왕시]

시에 따르면 이번 6월 프로그램은 구직 활동에 어려움을 겪는 청년부터 이직을 준비하는 직장인 실무 능력을 키우고 싶은 사회초년생까지 청년들이 직면한 다양한 고민을 해소할 수 있는 맞춤형 교육 과정으로 꾸려진다.

먼저 혼자 하는 구직 활동에 지친 청년들을 위해 5일간 취업을 밀착 지원하는 '취준주간'이 6월 8일부터 12일까지 열리며 커리어 재설계와 성공적인 이직을 돕는 '물경력 해결클럽'이 6월 23일부터 25일까지 사흘간 운영된다.

특정 직무와 실무 지식을 깊이 있게 파고드는 원데이 프로그램도 다채롭게 마련된다. 6월 13일 오전에는 사회 공헌 분야의 현직자와 직접 소통하며 직무를 탐색하는 '현직자 토크와 워크숍'이 같은 날 오후에는 직장 내 괴롭힘 보호제도 등 청년들이 꼭 알아야 할 권리를 다루는 '어른온보딩(노동법)'과정이 이어진다.

6월 27일에는 최근 직장인들 사이에서 필수 역량으로 떠오른 인공지능 활용 능력을 키우기 위해 챗GPT 기반의 엑셀 자동화 노하우를 배우는 '일잘러온보딩(GPT 엑셀)'이 운영돼 청년들의 업무 효율 향상을 돕는다.

시 관계자는 "이번 6월 프로그램은 청년들이 구직부터 입사 후 적응 커리어 발전까지 단계별로 필요한 실무 지식과 경험을 얻어갈 수 있도록 기획됐다"며 "청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

한편 모든 프로그램은 의왕 청년발전소에서 대면으로 진행되며 프로그램 신청은 홍보 전단의 큐알코드를 통해 가능하다. 

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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