전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.28 (목)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] 제 2의 황영묵 신화 나올까... 연천미라클 박상목, 한화와 육성선수 계약

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 연천미라클이 27일 외야수 박상목의 한화 육성선수 계약 체결을 발표했다
  • 박상목은 연천미라클에서 파워·타격을 강화해 경기도리그 정상급 타자로 성장하며 프로 입단 발판을 마련했다
  • 연천미라클은 다수의 프로 선수를 배출한 독립야구단 성공 사례로, 연천군 지원 아래 연이어 우승을 차지해왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2024년 독립야구단 경기도리그에서 타율 0.397, OPS 1.125 기록
"김인식 감독님과 꾸준히 상담하면서 장점과 역할에 대해 명확해져"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 독립야구단 연천미라클이 또 한 명의 프로 선수를 배출했다. 이번 주인공은 외야수 박상목이다.

연천미라클은 27일 "외야수 박상목이 한화 이글스와 육성선수 계약을 체결했다"라며 "구단 역사상 13번째 프로 진출 선수"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 한화와 육성선수 계약을 맺은 연천미라클 소속 박상목(가운데)이 박종일(왼쪽) 연천군 부군수, 김인식 연천미라클 감독과 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 연천미라클]2026.05.27 wcn05002@newspim.com

박상목은 계약 직후인 지난 26일 김인식 연천미라클 감독과 함께 연천군청을 방문해 감사 인사를 전했다. 이날 자리에는 박종일 연천군 부군수와 군청 문화체육과 관계자들이 참석했다.

박상목은 직접 사인한 한화 유니폼과 야구공을 전달하며 자신을 지원해준 연천군에 감사의 마음을 전했다.

신일고와 홍익대를 졸업한 박상목은 좌투좌타 외야수다. 고교와 대학 시절부터 빠른 발과 넓은 수비 범위, 활동량을 인정받았지만 타격에서는 보완이 필요하다는 평가를 받았다. 결국 프로 지명을 받지 못했고, 2024년 프로 진출의 꿈을 이어가기 위해 독립야구단 연천미라클에 입단했다.

연천미라클에서의 시간은 박상목에게 전환점이 됐다. 그는 동계훈련부터 웨이트 트레이닝에 집중하며 체격과 힘을 키우는 데 공을 들였다. 단순한 체력 강화가 아니라 파워 향상과 배트 스피드 증가에 초점을 맞춘 훈련이었다.

노력은 결과로 이어졌다. 박상목은 2024년 독립야구단 경기도리그에서 타율 0.397(121타수 48안타) OPS(출루율+장타율) 1.125를 기록하며 리그 정상급 타자로 성장했다.

특히 이전까지 약점으로 지적됐던 타격에서 눈에 띄는 발전을 보였다. 빠른 배트 스피드와 적극적인 스윙을 바탕으로 장타 생산 능력까지 끌어올렸고, 출루 능력과 주루 플레이에서도 존재감을 드러냈다.

수비에서는 중견수로 팀 센터라인을 책임졌다. 넓은 수비 범위와 빠른 발을 활용한 외야 커버 능력은 물론, 공격에서는 주로 테이블세터 역할을 맡아 팀 공격의 활로를 열었다.

연천미라클 관계자들은 "박상목이 한 베이스를 더 노리는 적극적인 플레이를 통해 팀 분위기를 끌어올리는 선수였다"라고 평가했다.

시즌 종료 후에는 현역으로 입대하며 잠시 그라운드를 떠났다. 하지만 야구를 향한 의지는 흔들리지 않았다. 제한된 환경 속에서도 웨이트 트레이닝과 개인 훈련을 꾸준히 이어가며 몸 상태를 관리했다.

[서울=뉴스핌] 연천미라클 시절 박상목. [사진 = 연천미라클] 2026.05.27 wcn05002@newspim.com

전역을 앞두고 한화 스카우트의 제안을 받은 그는 테스트를 거쳐 육성선수 계약을 따내며 마침내 프로 무대 진출 꿈을 이뤘다.

박상목은 "연천에서 대학 시절보다 몸이 훨씬 성장했다. 특히 파워를 키우기 위해 정말 많은 노력을 했다"라며 "김인식 감독님과 꾸준히 상담하면서 내 장점과 팀 안에서 어떤 역할을 해야 하는지 명확해졌다"라고 말했다.

이어 "감독님 조언에 따라 몸을 만들고 타격 훈련 방향을 바꾸면서 경기력과 결과가 완전히 달라졌다고 느꼈다"라며 "좋은 훈련 환경과 회비 부담 없이 운동에만 전념할 수 있도록 지원해주신 연천군과 연천미라클에 감사드린다. 꼭 1군 무대까지 올라 좋은 모습을 보여드리고 싶다"라고 각오를 밝혔다.

박종일 연천군 부군수도 "박상목 선수의 한화 입단을 진심으로 축하한다"라며 "연천 군민들과 함께 프로 무대에서 활약하는 모습을 응원하겠다. 앞으로 KBO리그 1군에서도 좋은 활약을 펼치길 기대한다"라고 격려했다.

경기도 연천을 연고로 하는 연천미라클은 독립야구단 가운데 대표적인 성공 사례로 꼽힌다. 연천군의 지원을 바탕으로 독립야구단 경기도리그 4년 연속 우승을 달성했고, 2025시즌에는 독립리그 전 대회 우승이라는 성과도 거뒀다.

무엇보다 프로 무대에서 존재감을 보여주고 있는 황영묵이 연천미라클 출신이라는 점에서 의미가 크다. 황영묵은 독립리그를 거쳐 한화에 입단한 뒤 1군 내야수로 자리 잡았다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동