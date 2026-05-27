파주도시공사, 실제 감사사례를 AI 콘텐츠로 제작·배포

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실제 사례로 직원 경각심 고취

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주도시공사는 반복적으로 발생하는 감사 지적 사례를 전 직원이 쉽게 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 자체 AI 기반 도구를 활용한 '감사 사례 카드 뉴스'를 제작·배포하는 활동을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

감사사례 AI 콘텐츠 제작 포스터.[사진=파주도시공사]

이번 활동은 지난 5월 부서장 회의에서의 사장 전달 사항과 경영평가 윤리경영지표 보완사항을 반영한 것으로 일방적 지시·통보·사후 감사 방식에서 벗어나 자율적 내부 통제 문화를 정착시키는 데 초점을 맞추고 있다.

카드 뉴스는 종합 감사·특정 감사 등에서 실제로 지적된 사례를 바탕으로 제작된다. 계약 및 회계, 물품·재물 관리, 산업안전 및 시설관리, 복무관리, 개인정보 관리 등 다양한 분야의 실제 지적 사례 주제로 활용될 예정이다.

복잡한 감사 지적 내용을 직관적인 이미지와 핵심 문구로 재구성해 가독성을 높인 것이 특징이다.

딱딱한 감사 결과 보고서 형태에서 벗어나 누구나 부담 없이 열람하고 공유할 수 있는 형태로 제공되며 사내 청렴 감사 알림 게시판을 통해 2주마다 한 번씩 주기적으로 게시·공유된다.

조동칠 사장은 "잘못을 알리는 것에서 그치지 않고 직원 스스로 그 이유를 이해하고 행동을 바꿀 수 있도록 하는 것이 이번 카드 뉴스의 주목적"이라며 "같은 사례가 반복되는 악순환을 끊고 업무에 대한 신뢰를 높이는 전환점이 되기를 바란다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com