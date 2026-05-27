경기복지재단 등 3개 공공기관 합동 '청렴라이브 교육' 성료

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청렴 교육·청렴한 조직문화 개선 통해 도민에게 신뢰받는 공공기관 앞장

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기복지재단은 경기도여성가족재단·경기연구원과 함께 '2026년 청렴라이브(LIVE) 교육'을 성공적으로 개최했다고 27일 밝혔다.

청렴라이브교육 모습. [사진=경기복지재단]

재단에 따르면 이번 교육은 세 기관이 국민권익위원회 국가청렴권익교육원의 청렴교육 대상 기관으로 선정됨에 따라 마련된 자리로, 공직자들의 청렴 의식을 고취하고 청렴한 조직문화 확산을 목적으로 추진됐다.

특히 이번 교육은 기존의 주입식·이론 중심 교육에서 벗어나 공직자들이 자연스럽게 청렴의 가치를 이해할 수 있도록 문화 콘텐츠를 접목한 청렴 콘서트 형식으로 진행돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

주요 프로그램으로는 ▲직장 내 갑질 상황을 생생하게 그려내 공감을 이끌어낸 '청렴 연극'▲조은선 국가청렴권익교육원 전문 강사의 '사례 중심 반부패 법령 특강'▲'샌드아트'를 활용한 청렴 메시지 전달 등이 진행됐다. 특히 조은선 강사는 자칫 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 반부패 관련 법령을 일상적인 사례와 접목해 알기 쉽게 설명함으로써 교육의 실효성을 높였다.

경기복지재단 이용빈 대표이사는 "이번 합동 교육은 문화 콘텐츠를 통해 청렴이라는 가치를 한층 더 가깝고 쉽게 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"라며 "지속적인 청렴 교육과 청렴한 조직문화 개선을 통해 도민에게 신뢰받는 공공기관이 되겠다"고 전했다.

한편 경기복지재단을 비롯한 경기도 내 3개 공공기관은 앞으로도 유기적인 협력을 바탕으로 반부패·청렴 정책을 지속적으로 추진하며 청렴하고 투명한 경기 도정 실현에 앞장설 계획이다.

1141world@newspim.com