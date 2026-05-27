충북지사 선거 재산 의혹 공방…막판 '네거티브' 격화

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김영환 "신용한, 33억 중 88% 사인채권" 검증 요구

신용한 "김, 폐기물 업체 30억 채무 부터 밝혀라" 역공

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 선거가 막바지에 접어들면서 여야 후보 간 재산 형성과 채무를 둘러싼 공방이 정면 충돌 양상으로 번지고 있다. 정책 경쟁 대신 상대 후보의 재산 구조와 도덕성을 겨냥한 '막판 네거티브'가 격화되는 모습이다.

김영환(왼쪽)후보와 신용한 후보. [사진=뉴스핌DB]

27일 지역 정가에 따르면 김영환 후보 측은 이날 신용한 후보의 재산 형성과 세금 납부 구조를 문제 삼으며 공개 질의에 나섰다.

중앙선거관리위원회의 재산 신고를 근거로 "신 후보의 신고 재산 약 33억 원 가운데 29억 원가량이 사인 간 채권 형태"라며 "형성 경위와 이자 수익, 상환 구조 등에 대한 설명이 필요하다"고 주장했다.

김 후보 측은 특히 "최근 5년간 납세 실적이 약 1279만 원 수준에 불과하다"며 "수십억 원대 자산 규모에 비해 납세 규모가 상식적으로 납득되지 않는다는 의문이 제기된다"고 했다. 이어 "보험계약대출과 22억 원대 채무가 동시에 존재하는 자금 운용 구조도 일반적이지 않다"며 "실제 소득 구조와 생활비 조달 방식 등을 도민에게 투명하게 밝혀야 한다"고 압박했다.

배우자 재산도 쟁점으로 부각됐다. 김 후보 측은 "비상장주식 '지엘인베스트먼트' 보유 경위와 가치 산정 기준, 조합 채권 투자 구조 역시 공개 검증이 필요하다"고 했다.

이에 대해 신용한 후보 측은 즉각 반발하며 역공에 나섰다. 신 후보 선거대책위원회는 같은 날 "근거 없는 의혹 제기를 남발하는 것은 선거 패배를 자인하는 것"이라며 "김 후보는 폐기물 업체로부터 빌린 것으로 알려진 30억 원 채무 관계부터 도민에게 밝히라"고 요구했다.

신 후보 측은 "김 후보가 해당 채무를 지난해 말까지 상환하기로 했으나 이행하지 못했다는 보도가 있었다"며 "연체 여부와 후속 조치 등을 설명하는 것이 우선"이라고 주장했다. 또 "올해 1월 서울 한옥을 담보로 40억 원 규모의 추가 사인 채무가 발생한 경위와 이자·상환 구조도 해명해야 한다"고 맞받았다.

아울러 신 후보 측은 "신 후보는 지난 10년간 정부와 청와대 인사 검증을 세 차례 통과했고 정당 차원의 고강도 검증에서도 문제가 없었다"고 반박했다.

양측은 모두 "도민 검증"을 내세우고 있지만 선거를 불과 며칠 앞둔 시점에서 상대 후보의 재산과 채무를 집중 부각하는 공세가 이어지면서 막판 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

지역 정치권에서는 "정책 대결이 실종되고 의혹 공방이 격화되는 전형적인 선거 막판 양상"이라는 평가도 나온다.

baek3413@newspim.com