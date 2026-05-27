안성소방서, 주거취약시설 화재 주의 홍보 강화

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성소방서가 화재 발생 시 인명피해 위험이 큰 주거용 비닐하우스와 컨테이너 주택 등 주거취약시설을 대상으로 화재 예방 활동을 강화한다.

27일 안성소방서에 따르면 노후 전기시설과 난방기구 사용이 많아 대형 화재로 이어질 가능성이 높은 주거취약시설의 화재 위험요인을 사전에 제거하고 관계인의 안전의식을 높이기 위해 홍보와 예방 활동을 강화한다.

주거취약시설 점검 모습[사진=안성소방서]

이번 활동은 주거용 비닐하우스와 컨테이너 주택의 경우 일반 주택에 비해 화재에 취약해 화재 발생 시 연소 확대 속도가 빨라 각별한 안전관리가 요구된다.

화재 주요 원인으로는 전기배선 노후화, 문어발식 콘센트 사용, 전열기구 장시간 사용 등이 원인으로 꼽힌다.

이에 안성소방서는 현장을 찾아 ▲노후 전기배선 및 전열기구 안전 사용 여부▲소화기 비치 및 사용 가능 상태▲비상 대피로 확보 여부▲가스 및 냉·난방시설 안전관리 상태 등을 집중적으로 점검하고 화재 예방 수칙을 안내했다.

특히 거주자들을 대상으로 ▲전기제품 사용 후 전원 차단 ▲가연물 주변 화기 취급 주의▲문어발식 콘센트 사용 금지▲주택용 소방시설 설치 등 생활 속 안전수칙을 안내했다.

장진식 안성소방서장은 "주거용 비닐하우스와 컨테이너 주택은 화재 발생 시 인명피해로 이어질 위험이 높다"며 "작은 점검과 관심이 큰 피해를 막을 수 있는 만큼 주의해 달라"고 당부했다.

lsg0025@newspim.com