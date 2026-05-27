안양시 "평촌신도시, 녹지·복지 융합 스마트 상생 도시 조성 밑그림 그린다"

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주거와 복지·스마트 기술이 결합된 대한민국 노후계획도시 정비의 선도 사례

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 평촌신도시를 녹지가 살아 숨 쉬고 주민 복지가 융합된 '스마트 상생 도시'로 조성하기 위한 본격적인 밑그림 그리기에 나섰다.

안양시는 '평촌신도시 공원녹지 및 보행체계 가이드라인 수립 용역'과 '평촌신도시 생활 사회기반시설(SOC) 조성·활용 검토 용역'을 추진하고 있다고 27일 밝혔다. 이는 평촌신도시 정비 과정에서 공원녹지와 보행체계를 체계적으로 정비하고 주민 수요에 기반한 생활 사회기반시설(SOC)을 확충하기 위한 것이다.

안양 평촌신도시 전경. [사진=안양시]

시에 따르면 이번 용역은 평촌신도시가 기존 신도시의 한계를 넘어 차별화된 정비 모델을 구축할 수 있도록 시가 선제적으로 추진하는 전문 용역이다.

시는 두 용역을 유기적으로 연계해 시민 누구나 도보로 접근 가능한 녹색 생활권을 조성하고 주민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있는 '평촌형 지역사회 계속거주(AIP·Aging in Place)' 모델을 구현할 방침이다.

우선 '공원녹지 및 보행체계 가이드라인 수립 용역'은 특별정비계획 수립 과정에서 우려되는 보행동선 단절을 최소화하는 데 중점을 둔다. 기존 보행자 전용도로 체계와 양호한 식재를 최대한 보존하면서 단절된 공원녹지를 입체적으로 연결하는 '평촌형 그린 네트워크'를 구축하고 구역별 공공보행통로의 실효성 있는 관리 가이드라인을 마련할 계획이다.

이와 연계 추진되는 '생활 사회기반시설(SOC) 조성·활용 검토 용역'은 기존의 관성적인 문화·여가 시설 확충을 지양하고 구역별·세대별 실제 수요를 반영한 고령층 돌봄·보건·공공급식 중심의 맞춤형 인프라를 구축하는 것을 골자로 한다.

지난 19일 시청 3층 상황실에서 이계삼 안양시장 권한대행(부시장) 주재로 열린 용역 착수보고회에서는 ▲구역별 공공보행통로 개방성 보장 및 실효성 있는 사후 관리방안 마련▲공원녹지 및 생활 사회기반시설(SOC) 용역의 연계▲도보 500m 이내 접근성을 고려한 의료·돌봄·주거·급식 인프라의 유기적 연계▲주민 선택형 복합화 가이드라인 제공 ▲만안구·동안구 행정구역 전반의 상생 발전과 혁신 모델 정립 등 평촌의 완성도를 높이기 위한 전문가들의 다양한 의견이 개진됐다.

이계삼 안양시장 권한대행은 "이번 통합 용역은 안양시가 재정적·행정적으로 감당할 수 있는 철저한 현실성 위에서 백년지계를 내다보는 지속 가능한 마스터플랜이 돼야 한다"며 "단순한 아파트 재건축을 넘어 주거와 복지, 스마트 기술이 결합된 대한민국 노후계획도시 정비의 선도 사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com