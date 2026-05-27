고양시·고양경찰서, 실시간 AI 교통신호 시스템 운영 개시

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교통량 증감에 맟춰 최적의 신호 시간 실시간 분석·적용

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양시는 지난 4월 한 달간 '인공지능(AI) 기반 실시간 교통신호 시스템' 시범 운영을 마치고 정식 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

고양시청 전경.[사진=고양시]

이번 사업은 스마트 교차로의 방향별 폐쇄회로(CC)TV를 통해 수집된 교통량 데이터를 바탕으로 최적의 신호 시간을 실시간으로 분석하고 현장에 자동으로 적용하는 시스템이다.

시는 지난해 10월부터 올해 1월까지 시스템 개발을 완료하고 고양경찰서와 협의를 거쳐 지난 4월 1일부터 30일까지 시범 운영을 진행했다.

시범 운영 결과 교차로의 시점별 최소 4초에서 26초까지 신호 시간을 탄력적으로 자동 조정하여 교통량 변화에 대응했고 이를 통해 불필요한 신호 대기 시간을 최소화했다.

시에 따르면 시범운영을 실시한 화정로는 평소 교통 흐름이 원활한 구간(서비스 수준 A~D)으로 교차로의 서비스 수준이 소폭 상향돼 지표상 극적인 상승 폭은 나타나지 않았다.

다만 충장로와 화정로 삼거리에서는 교통량 증감에 따라 불필요한 직좌(직진·좌회전) 방향 동시 신호를 줄이고 충장로 양방향의 직진 방향 시간을 늘리는 등 시스템의 안전성과 유효성이 입증됐다.

시범운영 결과를 바탕으로 화정로 구간에서 AI 기반 실시간 교통신호 시스템을 정식 운영하고 지속적인 모니터링을 실시할 계획이다.

김환덕 교통정책과장은 "첨단 AI 기술을 활용한 지능형 교통체계를 통해 시민에게 안전하고 쾌적한 교통 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com