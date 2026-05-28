서울시교육청, 유아 체험형 안전교육 어린이집까지 넓힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

찾아가는 안전교육 5~10월 운영

가족 참여 프로그램도 8회 진행

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 유치원과 어린이집 영유아를 대상으로 체험형 안전교육 사업을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 '2026년 유보통합 실행기반 강화 사업'의 하나로 마련됐다. 기존 유치원 중심의 안전교육 지원 체계를 어린이집까지 넓혀 기관 유형과 관계없이 영유아가 안전교육을 받을 수 있도록 하는 데 초점을 뒀다. 서울시교육청은 이를 통해 교육·보육 간 안전교육 격차를 줄이고, 영유아의 생활 속 안전 실천 능력을 높인다는 계획이다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

올해 새로 추진되는 사업은 ▲찾아가는 안전교육 ▲함께하는 안전교육 ▲유아 안전교육기관 및 프로그램 안내서 제작·배포 등 3가지다.

'찾아가는 안전교육'은 전문강사가 유치원과 어린이집을 직접 방문해 생활안전과 교통안전 교육을 진행하는 방식이다. 교육은 어린이 안전 전문기관인 세이프키즈코리아와 협력해 운영된다. '안전을 알려주는 표시를 찾아요'를 주제로 안전표지판 찾기, 신호등 건너기 등 유아가 직접 참여하는 활동이 중심이다.

이 사업은 100개 기관 모집에 800개 이상 기관이 신청할 정도로 현장의 관심이 높았다. 교육은 5월부터 10월까지 운영된다.

'함께하는 안전교육'은 유아와 보호자가 함께 참여하는 가족 체험형 프로그램이다. 가족 참여 프로그램인 '안전! Hi-Five'와 어린이집안전공제회가 개발한 유아 맞춤형 뮤지컬 '빵빵! 꼬미야, 꼭 기억해'가 함께 진행된다.

프로그램은 서울교육마루에서 6월 20일과 27일, 9월 12일과 19일 등 총 8회 운영된다. 첫 공연인 6월 20일 참가자는 5월 29일까지 선착순으로 모집한다.

서울시교육청은 유치원과 어린이집이 지역사회 안전교육 자원을 쉽게 활용할 수 있도록 '유아 안전교육기관 및 프로그램 안내서'도 제작해 배포한다. 안내서에는 서울 지역 안전교육시설 37곳과 유아 대상 안전교육 프로그램 100개가 담긴다. 전자파일 형태로 제작해 유보통합추진단 홈페이지에 올리고 공문으로도 안내할 예정이다.

서울시교육청은 이번 사업을 통해 영유아의 위기 대응 능력과 안전 실천 역량이 높아질 것으로 기대하고 있다. 서울시교육청 관계자는 "유보통합에 대비해 아이들이 안전한 환경에서 교육과 돌봄을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com