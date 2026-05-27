SK海力士市值破1万亿美元大关

纽斯频通讯社首尔5月27日电 韩国半导体企业SK海力士27日股价大幅上涨，市值突破1万亿美元，成为继三星电子之后第二家进入"万亿美元市值俱乐部"的韩国企业。

SK海力士。【图片=纽斯频通讯社DB】

据韩国交易所数据，截至当天上午9时43分，SK海力士股价报225.8万韩元，较前一交易日上涨20.6万韩元，涨幅为10.04%，盘中一度升至227.9万韩元。

全球企业市值统计网站CompaniesMarketCap数据显示，SK海力士当天市值达到1.05万亿美元，全球市值排名升至第12位，较前一日上升3位，并超过伯克希尔·哈撒韦。同期，三星电子市值约为1.378万亿美元，位列第11位。

分析认为，SK海力士股价上涨主要受单一股票杠杆ETF上市效应以及全球半导体行业景气改善预期带动。

未来资产证券当天将SK海力士目标股价由320万韩元上调至380万韩元。按当前股价计算，仍存在约85.2%的上涨空间。

该机构预计，SK海力士2026年至2028年平均净资产收益率（ROE）将达到66%。

业绩预期方面，未来资产证券预计SK海力士2026年营业利润约为289.0785万亿韩元，并预测2026年至2028年营业利润分别约为290万亿韩元、420万亿韩元和433万亿韩元。

此外，该机构预计SK海力士DRAM平均销售价格（ASP）2026年将同比上涨184%，2027年将继续上涨19%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社