싸이, '흠뻑쇼 2026' 개최…6월 4일 티켓 오픈

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 싸이가 올해도 '흠뻑쇼'로 팬들과 호흡한다.

싸이는 27일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 '싸이 흠뻑쇼 2026-썸머 스웨그-오래 달리기'의 티켓 오픈 공지 및 무빙 포스터를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 싸이의 '흠뻑쇼 2026' 무빙 포스터. [사진=피네이션] 2026.05.27 alice09@newspim.com

이에 따르면 '싸이 흠뻑쇼 2026'는 오는 6월 4일 정오 NOL티켓을 통해 대체불가능토큰(NFT) 선예매, 같은 날 오후 8시 일반 예매를 오픈한다.

특히 포스터 속 높이 뻗은 물줄기가 벌써부터 청량하고 시원한 느낌을 선사한다. 또 싸이를 형상화한 호랑이 캐릭터, 무빙 포스터 속 역동적인 달리기 동작을 하는 싸이의 모습이 시선을 사로잡으며 공연으로 올여름을 강렬하게 수놓을 싸이의 질주를 기대하게 한다.

'싸이흠뻑쇼'는 2011년부터 시작된 싸이의 여름 대표 브랜드 콘서트로, 한국을 대표하는 공연으로 자리매김하고 있다. 싸이 특유의 열정적인 에너지부터 흥을 극대화하는 세트리스트, 압도적인 스케일을 자랑하는 워터 캐논, 화려한 게스트 라인업 등 다채로운 볼거리에 관객들의 발길이 끊임없이 이어져 오고 있다.

소속사 피네이션은 "'싸이흠뻑쇼'는 아티스트와 관객들이 하나가 돼 젖고 뛰며 여름의 무더위와 스트레스를 날리는 유일무이한 축제"라며 "2026년에도 관객들에게 평생 잊지 못할 최고의 여름 추억을 선물하기 위해 만반의 준비를 하고 있다"고 밝혔다.

'싸이 흠뻑쇼 2026'의 자세한 공연 일정과 개최 도시는 추후 공개될 예정이다.

alice09@newspim.com