韩国3月出生人口达2.5万 同比激增19.4%

纽斯频通讯社世宗5月27日电 韩国国家数据处27日发布的《2026年3月人口动向》显示，今年3月韩国出生人口为2.5200万人，同比增加4088人，增幅为19.4%。数字创7年来同月最大增幅。

资料图：2020年10月29日在首尔举行的第35届母婴用品展销会现场。【图片=纽斯频通讯社】

今年第1季度韩国累计出生人口为7.5013万人，同比增加9651人，增幅达14.8%。

总和生育率也同步回升。3月韩国总和生育率为0.93，较去年同期的0.78提高0.15；第一季度总和生育率为0.95，同比提高0.12。

不过，韩国总和生育率仍明显低于1，分析认为韩国尚未摆脱超低生育状态。

数据显示，30多岁年龄段成为出生人口增长的主要推动力量。3月，30岁至34岁女性生育率为每千人88.2人，同比增加15.6人；35岁至39岁女性生育率为59.6人，同比增加9.5人。25岁至29岁女性生育率也有所提升。

婚姻登记数量也继续保持增长。3月韩国结婚登记为2.1112万对，同比增长10.1%；第1季度累计结婚登记6.2309万对，同比增长6.1%。

不过，韩国人口自然减少趋势仍未改变。3月死亡人数为3.1423万人，同比增长1.3%。当月自然人口减少6224人，虽较去年同期跌幅有所收窄，但人口负增长结构尚未发生根本变化。

此外，3月韩国离婚登记为7884对，同比增长9.4%；但第1季度累计离婚登记为2.1289万对，同比下降0.9%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社