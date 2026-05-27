경남도, 여름철 산사태 대책기간 운영…인명피해 제로 목표 설정

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현장 중심 대응체계 강화 추진

주민 대피체계예방 조치 시행

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 여름철 집중호우에 대비해 산사태 대책기간을 운영하고 예방부터 복구까지 전 과정 대응체계를 강화한다.

도는 지난 15일부터 10월 15일까지 '산사태 대책기간'을 운영하고 인명피해 제로화를 목표로 현장 중심 대응을 강화한다고 27일 밝혔다.

경남도가 최근 기후변화로 국지성 집중호우와 극한호우가 증가하면서 산사태 위험성이 높아짐에 따라 지난 15일부터 10월 15일까지 '산사태 대책기간'을 운영하고 산사태로 인한 인명피해 제로화를 목표로 예방·대비·대응·복구 전 과정에 걸친 현장 중심 대응체계를 강화한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

도는 산림휴양과와 도내 18개 시군 산림부서에 산사태대책상황실을 설치해 운영한다. 산림청, 도 재난안전대책본부, 시군 상황실과 연계해 기상정보와 산사태 예측정보, 위기경보, 현장 상황을 공유한다. 기상특보 발효 시에는 상황판단회의를 열고 위기경보 단계에 따라 근무 인력을 확대한다.

산사태취약지역과 대형산불 피해지, 생활권 주변 위험지역에 대한 사전 예찰과 현장 점검도 강화한다. 특히 주민 사전대피체계를 중점 과제로 설정하고 대응훈련을 확대했다.

도는 지난달 15일부터 5월 14일까지 산사태취약지역이 있는 252개 읍면동을 대상으로 주민대피 모의훈련을 실시했다. 기존 시군 단위 18회에서 읍면동 단위 252회로 늘려 현장 대응력을 높였다.

마을별 대피 담당 공무원 지정과 대피조력자 운영, 비상연락망 구축 등을 통해 신속한 대피체계도 구축하고 있다. 토석류 발생 이후에는 대피가 어려운 점을 고려한 조치다.

도는 현재 산사태취약지역 2591곳을 지정·관리하고 있으며 6513세대, 9929명이 거주하고 있다. 생활권과 민가 밀집 지역을 중심으로 취약지역을 추가 발굴하고 위험도에 따라 1~4등급으로 세분화해 관리한다.

지난 2월부터 4월까지는 취약지역과 대피소를 대상으로 붕괴 위험 여부와 대피체계에 대한 현장점검을 실시했다. 산사태 발생 우려지역 실태조사도 기존 730곳에서 2035곳으로 확대했다.

산사태 피해지 복구도 병행한다. 도는 지난해 집중호우와 산불로 피해를 입은 1109곳에 대해 우기 전 복구 완료를 목표로 사업을 추진하고 있다. 인명피해 발생지역과 민가, 도로 인접 지역을 우선 복구 대상으로 선정했다. 사방댐과 골막이 등 시설을 우선 설치해 토사 유출 등 2차 피해를 줄일 계획이다.

복구사업의 신속한 추진을 위해 매월 시군 점검회의를 열고 공정 상황과 문제점을 점검한다. 시군 합동점검반을 통해 현장 안전관리도 병행한다.

산사태 예방을 위한 사방사업도 확대한다. 올해 사방댐 43곳, 계류보전 34km, 산지사방 25ha 등 총 1751곳에서 사업을 추진한다. 도내 18개 시군에는 산림재난대응단 96명을 운영해 취약지역 점검과 배수로 정비, 주민대피 안내 등을 수행한다.

이재철 환경산림국장은 "집중호우 증가로 산사태 위험이 커지고 있다"며 "상황관리부터 복구까지 대응체계를 유지해 도민 안전을 확보하겠다"고 말했다. 이어 "재난문자와 기상정보를 수시로 확인하고 위험 징후 시 즉시 대피해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com