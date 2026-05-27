노동부, 6급 이하 '현장실무전문가' 16명 최초 선발

27일 세종청사서 현장실무전문가 인증서 수여식 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 27일 정부세종청사에서 공인 현장실무전문가 16명을 처음 선발하고 인증서 수여식을 열었다고 밝혔다.

선발된 현장전문가는 모두 노동부 지청이나 고용센터 등에서 근무하고 있다. 분야별로는 산업안전 5명, 노동기준 3명, 고용서비스 8명이 뽑혔다.

현장실무전문가는 지난 1월 도입된 '고용노동부 현장실무전문가 인증 및 지원제도'(공인전문인증제)에 따라 6급 이하 공무원·공무직을 현장전문가로 선정하는 사내 자격 제도다. 단순 시험이나 형식적 요건이 아닌 실제 업무 수행 과정에서의 성장 가능성 등을 종합적으로 평가한다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

평가 객관성과 전문성을 확보하기 위해 심사위원단은 내·외부 전문가들로 구성됐다. 노동부는 다섯 단계에 걸친 심층적인 심사를 통해 지원자의 현재 역량뿐만 아니라 조직이 향후 지속적으로 지원해야 할 개인의 자기 계발 의지와 잠재성까지 면밀하게 확인했다고 설명했다.

최종 선발된 직원 16명은 스스로 업무매뉴얼을 개발하거나 국가기술자격증을 취득하는 등 지속적인 업무몰입과 학업을 통해 전문성을 높이며 끊임없이 역량을 키웠다는 점을 인정받았다. 또 개인의 성과에만 머물지 않고 원활한 소통으로 부서 및 동료 간의 협업을 끌어내는 등 조직 내 신망이 두터운 인재라는 설명이다.

현장실무전문가는 전문 교육과정 이수 후 점검·감독 업무 프로세스 개선 등 핵심 프로젝트에 참여할 예정이다. 대내외 전문 강사와 멘토로 활동한다. 특히 지난해 직제 개편으로 증원된 노동감독관 2000여명 대상으로 한 전담 교육 강사로 활동해, 각자의 전문성을 조직 전체의 서비스 품질 향상 및 국민 체감 만족도 향상에도 활용할 방침이다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 선발은 직위 등 형식적인 요건보다 현장에서 쌓은 진짜 역량을 평가했다는 데 의미가 있다"며 "역량 있는 인재 양성을 위한 제도적 혁신이 정부 전반에서 이루어지는 가운데 이번 시도가 좋은 사례가 되길 기대한다"고 말했다.

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