제일기획, '제일 테크 쇼케이스 2026' 개최

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제일기획이 27~29일 서울 한남동 사옥에서 'AI·데이터 기술을 활용한 마케팅 솔루션 17개를 선보이는 '테크 쇼케이스 2026'을 개최한다.

광고주와 파트너사, 임직원 등을 초청하는 이번 행사는 생산성, 전환, 성장, 상영관 등 4가지 주제로 구성된다.

제일기획이 27일부터 29일까지 한남동 사옥에서 테크 역량을 알리는 '제일 테크 쇼케이스'를 개최한다. [사진=제일기획]

생산성 존에서는 광고·콘텐츠 제작 업무 효율화를 위한 AI 플랫폼 '커넥트 AI'를 체험할 수 있다. 전환 존에는 가상 공간에서 최적의 상품 배치를 돕는 'GRDS(Generative Retail Design Studio)' 솔루션과 AI 쇼호스트를 활용한 라이브 커머스 솔루션이 전시된다. 성장 존에서는 디지털 미디어 집행을 지원하는 'CMDB(Cheil Media Data Bank)'와 CRM 데이터 관리 자동화 솔루션 '제일 옵티마이저 플러스'를 선보인다. 상영관 존에서는 제일기획 요즘연구소의 리포트를 바탕으로 제작한 AI 단편 영화를 상영한다.

강연 프로그램도 진행된다. 서지영 디지털부문장(부사장)과 에스더 안 글로벌 데이터 트랜스포메이션 센터장(부사장)이 AI 시대의 비즈니스 대응 방안을 주제로 대담한다. 임직원과 학계, 파트너사 전문가들도 마케팅 테크 트렌드와 미래 전략에 관한 강연을 할 예정이다.

제일기획 김종현 사장은 "축적된 소비자 데이터와 인사이트를 AI 기술과 결합해 클라이언트에게 새로운 비즈니스 기회를 제시할 계획"이라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com