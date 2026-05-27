비피엠지, 게임 IP 기반 웹3 사업 강화

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 비피엠지가 게임 IP를 활용한 웹3 사업을 확대한다. 자회사 블로믹스가 서비스 중인 포트리스3 블루, 쿠킹 어드벤처, 에오스 레드 등을 연계해 웹3 게임 개발을 추진하고 글로벌 플랫폼과의 연동을 늘릴 계획이다.

비피엠지는 블록체인 기반 소셜 커뮤니티 플랫폼 팝플러스(POPLUS)와 게임을 연결해 이용자 참여 기능을 확대한다. 팝플러스는 SNS처럼 관심사를 공유하는 플랫폼으로 AI 에이전트를 활용한 이미지·음악 생성 기능과 다양한 게임 서비스를 제공한다.

포트리스3 블루, 에오스 레드, 쿠킹 어드벤처 게임 이미지 [사진=비피엠지]

자체 웹3 토큰 젬허브(GHUB)를 팝플러스와 게임에 적용해 생태계를 확장할 방침이다. 베이스(Base) 체인을 포함한 멀티체인 운영 체계를 기반으로 글로벌 체인 및 웹3 서비스와의 연동도 확대할 예정이다.

포트리스3 블루는 국내 캐주얼 슈팅 게임 IP를 기반으로 한 PC·모바일 크로스플랫폼 게임으로 정식 오픈을 준비 중이다. 쿠킹 어드벤처는 글로벌 누적 다운로드 3300만건을 기록한 요리 시뮬레이션 게임이며, 에오스 레드는 대규모 전투와 성장 콘텐츠를 중심으로 국내외 이용자층을 확보한 MMORPG다.

비피엠지 차지훈 대표는 "게임과 커뮤니티를 중심으로 이용자 참여 기반의 웹3 환경 구축에 집중하고 있다"며 "다양한 게임 IP와 플랫폼 연계를 통해 웹3 사업 영역을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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