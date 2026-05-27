포켓몬코리아, '2026 코리안리그 파이널 시즌' 종료

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 포켓몬코리아가 24~25일 서울 코엑스에서 포켓몬 카드 게임 '2026 코리안리그 파이널 시즌'을 개최했다. 약 900명이 참가한 이번 대회에서 주니어 부문 정다운, 시니어 부문 이한준, 마스터 부문 고주호 선수가 각각 우승했다.

우승자에게는 프로모 카드 '승리의 징표'와 우승 플레이매트가 수여됐으며, 입상자들에게는 오리지널 컬렉션 파일, 더블 덱 케이스, 캐링 케이스 등의 경품이 제공됐다.

2026 코리안리그 파이널 시즌 [사진=포켓몬코리아]

이번 시즌 종료로 8월 미국 샌프란시스코에서 열리는 '포켓몬 월드챔피언십 2026'에 출전할 대한민국 대표 선수 선발이 완료됐다. 출전 선수 명단과 경기 일정 등 세부 내용은 공식 사이트를 통해 추후 공개될 예정이다.

한편 이번 대회는 '포켓몬 스포츠데이 2026' 행사의 일환으로 진행됐다. 현장에서는 30주년 기념 전시, 라이선스 상품 부스, 'Pokémon The Orchestra' 공연, 포켓몬 카드샵 및 무대 이벤트 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

yuniya@newspim.com