그라비티 게임 비전, '라그나로크3' 개발자 인터뷰 영상 공개

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 그라비티의 홍콩 지사 그라비티 게임 비전(GGV)이 27일 정식 후속작 MMORPG '라그나로크3'의 개발자 인터뷰 영상을 공개했다.

라그나로크3는 GGV가 퍼블리싱하고 조이메이커가 공동 개발 중인 라그나로크 온라인의 정식 후속작이다. 개발자 Yu는 인터뷰에서 원작의 감성을 계승하면서 화면 연출, 시스템 설계, 던전 및 길드 콘텐츠 등을 전반적으로 개선하고 있다고 설명했다.

'라그나로크3' 개발자 Yu 이미지 [사진=그라비티]

게임은 PC 플랫폼을 중심으로 개발 중이며 PC와 모바일 크로스 플랫폼 연동을 지원할 예정이다. 클래식 콘텐츠 재현, PC 최적화 디자인, 신규 5인 던전, 시즌제 콘텐츠가 포함된다. 전투 타격감 강화와 정교한 전투 설정, 간편해진 UI 구성도 소개됐다.

GGV는 장기 운영 방향으로 'PC 플랫폼 맞춤 개발', '전략 및 팀 상호작용 중심의 던전 플레이', '시즌 기반 설계를 통한 진입 부담 완화'를 제시했다. 모바일 게임의 단순 이식이 아닌 PC 환경에 맞는 전투 및 조작 설정으로 새롭게 설계할 계획이다. 시즌 기반 콘텐츠 운영을 통해 복귀 이용자나 신규 이용자도 현재 콘텐츠 흐름에 자연스럽게 적응할 수 있는 환경을 마련한다.

앞서 공개된 공성전 영상은 일주일 만에 조회수 150만 회를 기록했으며, 10인 던전 콘텐츠를 통해 협동과 전략 중심의 전투 경험을 선보였다.

GGV는 라그나로크3 공식 Discord 계정 내 전용 섹션을 통해 유저 의견을 수렴하고 게임 개발에 반영할 예정이다.

yuniya@newspim.com