[EPL] '아스널 22년만의 우승' 이끈 아르테타, 올해의 감독 영예

'무패 우승' 벵거 이후 아스널 감독으로 22년 만의 수상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아스널을 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상으로 이끈 미켈 아르테타 감독(44)이 리그 최고의 사령탑으로 우뚝 섰다.

EPL 사무국은 27일(한국시각) "아르테타 감독이 아스널을 22년 만의 리그 우승으로 이끈 공로를 인정받아 2025-2026시즌 올해의 감독상을 받았다"고 공식 발표했다. 맨체스터 시티 수석코치를 거쳐 지난 2019년 12월 우나이 에메리 감독의 후임으로 아스널 지휘봉을 잡은 아르테타가 이 상을 받은 것은 개인 통산 처음이다.

아스널 감독이 EPL 올해의 감독상을 수상한 것은 지난 2003-2004시즌 '무패 우승'의 전설을 썼던 명장 아르센 벵거 이후 무려 22년 만이다. 역대 EPL 올해의 감독에 선정된 아스널 사령탑은 세 차례 수상(1998·2002·2004년)에 빛나는 벵거와 이번에 첫 영예를 안은 아르테타 단 둘뿐이다.

[런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 아스널 감독 미켈 아르테타가 지난 24일(한국시간) 프리미어리그 우승 후 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.5.26. psoq1337@newspim.com

지난 세 시즌 연속 맨체스터 시티에 밀려 준우승에 머물렀던 아스널은 올 시즌 단단하게 독기를 품었다. 시즌 초반부터 단 한 번도 선두권에서 내려오지 않는 압도적인 레이스를 펼쳤다. 결국 최종 성적 승점 85점(26승 7무 5패)을 기록하며 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠나는 펩 과르디올라 감독의 맨체스터 시티(승점 78점)를 7점 차로 여유 있게 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다. 벵거 감독이 물러난 이후 장기 집권 사령탑을 찾지 못해 방황하던 아스널은 아르테타의 강력한 체질 개선을 통해 마침내 정상을 탈환했다.

지난 2011년부터 2016년까지 아스널의 미드필더로 활약했던 아르테타 감독은 EPL 출범 이후 자신이 선수 시절 뛰었던 친정팀을 이끌고 리그 우승을 차지한 최초의 사령탑이라는 진기록까지 작성했다.

EPL 올해의 감독상 역대 최다 수상자는 알렉스 퍼거슨 전 맨체스터 유나이티드 감독으로 총 11회 수상이라는 전무후무한 기록을 보유하고 있다. 과르디올라 감독이 5회로 뒤를 잇고 있으며 주제 무리뉴 전 첼시 감독과 벵거 감독이 각각 3회, 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이 2회씩 정상에 오른 바 있다. 이 쟁쟁한 명장들의 반열에 아르테타 역시 자신의 이름을 당당히 새겨 넣었다.

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