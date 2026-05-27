韩国文体部与国土部联手推进旅游交通一体化

纽斯频通讯社首尔5月27日电 韩国文化体育观光部与国土交通部27日表示，两部门已成立"旅游·交通政策协商机制"，并于当天在世宗政府办公楼召开首次会议，以提升外国游客地区出行便利性，推动地方旅游发展。

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据介绍，该协商机制由两部门司局级官员共同担任委员长，成员包括政策规划和执行领域核心负责人等约8人。双方将根据议题轮流主持会议，重点加强部门间协调合作，解决游客在交通与旅游衔接过程中面临的问题。

在当天举行的首次会议上，双方重点检查了"第11次国家旅游战略会议"相关合作课题落实情况，并讨论了进一步推进事项。

会议还围绕扩大外国游客在韩国的活动范围进行了讨论，重点研究推动游客由首都地区向地方分流的相关交通改善方案。

主要议题包括扩大需求响应型交通（DRT）和公交服务、增设深夜机场巴士线路、延长高速铁路（KTX）预售期限、设置网约车专用上下客区域以及推进旅游综合通票运营等。

文化体育观光部旅游政策室室长姜正元表示，实现吸引3000万外国游客目标，关键在于激活地方旅游，而提升前往地方的交通便利性是核心因素。政府将努力打造从外国游客入境到离境全过程更加便捷、舒适的旅游环境。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社