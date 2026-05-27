하나자산운용, 단일종목 레버리지 2종 상장…총보수 연 0.0901%

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삼성전자 선물, SK하이닉스 선물 기반 상품

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나자산운용은 27일 '1Q 삼성전자선물단일종목레버리지(총보수 연 0.0901%)'와 '1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지(총보수 연 0.0901%)' 등 단일종목 레버리지 2종을 상장한다고 밝혔다.

하나자산운용에 따르면 해당 상품은 국내상장 ETF와 해외상장 ETF 간 비대칭 규제를 해소하기 위해 도입되는 단일종목을 기초로 하는 상품이다.

단일종목 레버리지는 기존의 코스피200 레버리지 등 지수 레버리지 ETF와 비교해 집중도가 높은 상품이다. 단일종목 레버리지 상품 특성상 개별종목의 일간 변동률의 2배를 추종하기 때문에, 타 종목에 대한 분산 없이 개별종목 이슈만을 집중적으로 반영한다.

[사진=하나자산운용]

하나자산운용의 단일종목 레버리지 상품은 주로 삼성전자와 SK하이닉스의 선물계약을 약 170% 노출로 매수해 해당 기초지수 일간변동률의 양의 2배수를 추구한다. 매일 리밸런싱을 통해 해당 기초지수 일간변동률의 양의 2배수를 추구하도록 설계된 구조다.

이번 새롭게 출시되는 단일종목 레버리지 상품에 투자하려는 경우 투자에 앞서 기본예탁금 1000만원 예치 및 사전교육(일반교육 1시간 + 심화교육 1시간) 이수가 필요하며, ETF·ETN과 달리 단일종목 레버리지만의 독특한 구조와 위험 요소를 가지고 있음에 유의해 손실 감내 한도 내에서 자기 책임 하에 건전하게 투자할 것이 권고된다.

단일종목 레버리지는 기대수익률이 높은 만큼 투자위험도 상당하다. 대표적으로 주가가 위아래로 흔들리는 횡보장에서는 '변동성 잠식 현상'으로 인해 기초지수가 하락 후 동일 수준으로 회복하더라도 원금 손실이 발생할 수 있다. 이에 장기 보유 목적으로 부적합하며, 특정 종목에 대한 단기 투자에 적합한 상품이다.

김태우 하나자산운용 대표는 "정부의 국내-해외상장 ETF간 비대칭 규제 해소 노력에 동참하여 단일종목 레버리지 상품을 출시하게 되어 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 혁신적인 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com