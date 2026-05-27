전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

쎌바이오텍 듀오락, 신규 광고 캠페인서 '균손실' 문제 조명

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 쎌바이오텍이 27일 강지영을 모델로 듀오락 신규 광고 캠페인을 공개했다
  • 새 광고는 '균손실' 개념을 알리고 듀얼코팅 기술로 최대 221배 장내 생존력을 강조했다
  • 쎌바이오텍은 듀얼코팅으로 유산균 생존율을 높여 프리미엄 브랜드 듀오락을 운영하며 12년 연속 수출 1위를 기록했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방송인 강지영 모델 발탁

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대한민국 대표 유산균 브랜드 듀오락이 아나운서 출신 방송인 강지영을 모델로 앞세워 신규 광고 캠페인을 선보였다.

쎌바이오텍은 듀오락의 신규 광고 캠페인 '생존력 강한 유산균, 듀오락'을 공개했다고 27일 밝혔다. 이번 캠페인은 유산균이 소화 과정에서 사멸하는 이른바 '균손실' 개념을 알리고, 듀얼코팅(Dual Coating) 기술 기반의 장내 생존력을 강조하기 위해 기획됐다.

듀오락 신규 광고 캠페인 [사진=쎌바이오텍]

새롭게 공개된 TV 광고는 "유산균, 먹은 만큼 느끼시지 못했다면?"이라는 질문으로 시작된다. 이후 유산균이 소화 과정에서 사멸하는 '균손실'을 원인으로 제시하며, "듀오락은 균손실을 LOCK, 최대 221배 강력한 장 속 생존력"이라는 메시지를 전달한다.

회사에 따르면 소비자들은 일반적으로 제품에 표기된 '보장균수'를 기준으로 유산균 제품을 선택하지만, 실제 유산균은 섭취 후 위산과 담즙산 등에 노출되며 상당수가 사멸한다. 보장균수는 제품 섭취 전 소비기한까지 유지되는 유산균 수를 의미할 뿐, 실제 장까지 살아서 도달하는 생존력과는 차이가 있다는 설명이다.

듀오락은 이를 '균손실'이라는 개념으로 설명하며, 단순 균 수보다 장까지 살아서 도달하는 생존력이 중요하다는 점을 강조하고 있다.

이를 위해 듀오락은 전 제품에 세계 특허 기반의 듀얼코팅 기술을 적용했다. 회사 측은 해당 기술을 통해 위산과 담즙산 환경에서도 유산균이 안정적으로 생존할 수 있도록 설계했으며, 유산균 생존율을 최대 91.6%까지 높였다고 설명했다. 또 인체적용시험을 통해 비코팅 제품 대비 최대 221배 높은 장 속 생존력을 확인했다고 덧붙였다.

앞서 듀오락은 배우 손석구와 함께 '장 속 생존력'을 강조한 광고 캠페인을 진행한 바 있다. 이번 후속 캠페인에서는 '균손실'이라는 개념을 전면에 내세워 유산균 생존력의 중요성을 보다 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

쎌바이오텍 관계자는 "좋은 유산균은 단순히 균 수가 많은 제품이 아니라 실제 장까지 살아서 전달될 수 있는 기술력을 갖춘 제품"이라며 "이번 캠페인을 통해 '균손실'이라는 개념과 생존력의 중요성을 알릴 계획"이라고 말했다.

한편 1995년 국내 최초로 유산균 대량 생산에 성공한 쎌바이오텍은 듀얼코팅 기술 기반의 프리미엄 유산균 브랜드 듀오락을 운영하고 있으며, 12년 연속 유산균 수출 1위를 기록하고 있다.

sykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동