韩国消费两极化加剧 百货店销售大增大型超市低迷

纽斯频通讯社首尔5月27日电 韩国收入和资产差距扩大正进一步加剧消费两极化现象。尽管韩国贸易顺差和股市表现持续向好，但普通民众消费趋于保守，线上低价购物需求增加；同时，以奢侈品和高端消费为主的百货商店则保持强劲增长。

【插图=AI生成】

据韩国产业通商部26日公布的数据，今年3月韩国百货商店销售额同比增长14.7%，在各类线下零售业态中增幅居首，并已连续9个月增长。其中，奢侈品销售额同比增长21.7%。

相比之下，被视为普通家庭日常消费风向标的大型超市销售额同比下降15.2%，企业型超市（SSM）销售额也下降8.6%。

分析认为，虽然线上消费比重在3月首次突破60%，对传统线下零售形成冲击，但高物价背景下消费者压缩生活必需品支出的趋势也在加剧。

在线上零售领域内部同样呈现分化。大型超市线上商城表现低迷，而酷澎（Coupang）、全球速卖通（AliExpress）等低价平台，以及以有机和高端食材为主打的线上平台销售则保持增长。

韩国银行（央行）表示，从百货销售情况看，奢侈品、珠宝、钟表等高价耐用品销售明显增加，反映出消费两极化趋势。

央行称，自去年以来，房地产价格上涨、股市走高以及企业奖金发放等因素，使高收入群体消费能力进一步增强。

韩国国家数据处此前发布的《2025年家庭金融福利调查》显示，截至去年3月底，反映资产不平等程度的净资产基尼系数升至0.625，为有统计以来最高水平。

数据显示，韩国资产排名前10%的家庭占全国净资产的46.1%。与此同时，收入差距也在扩大。2024年收入排名前20%家庭收入同比增长4.4%，而收入最低20%家庭收入仅增长3.1%，其中低收入群体劳动收入还同比下降1.3%。

专家表示，虽然经济指标显示经济正在恢复，但民众实际感受到的经济状况依然低迷，零售行业内部"冷热不均"现象明显。若当前趋势持续， 个体户及零售企业可能面临更大经营压力，首都地区与地方之间的收入和资产差距也可能进一步扩大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社