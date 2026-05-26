부산시, 폭염 대응 특별 대책 회의…취약계층 보호 강화 방안 마련

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생활지원사, 취약 어르신 안부 확인

무더위쉼터와 저감시설 확충도 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 폭염 대책기간 운영에 맞춰 대응 체계를 점검하고 취약계층 보호 강화에 나섰다.

시는 26일 오후 2시 시청 재난안전대책본부에서 '폭염대응 특별대책 추진상황 점검회의'를 열고 폭염 대응 전반을 점검한다고 밝혔다.

26일 오후 2시 부산시청 재난안전대책본부에서 열린 폭염대응 특별대책 추진상황 점검회의[사진=부산시] 2026.05.26

이번 회의는 김경덕 시장 권한대행 주재로 시 관련 부서와 구·군, 경찰·소방 등 유관기관, 부산지방고용노동청, 한국산업안전보건공단, KT, BNK부산은행 등이 참석한 가운데 진행됐다.

시는 지난 15일부터 9월 30일까지를 폭염 대책기간으로 정하고 종합대책을 가동 중이다. 다음달 1일부터 기상청 폭염특보 체계가 3단계로 개편되고 열대야주의보가 신설됨에 따라 대응체계를 보완했다.

상황관리체계도 강화했다. 모바일 상황실과 온열질환 응급실 감시체계를 통해 환자 발생 등 상황을 상시 모니터링하고 특보 발령 시 단계별로 재난안전대책본부를 가동한다.

취약계층 보호 대책도 포함됐다. 폭염특보 시 생활지원사가 취약 어르신 3만2000여 명의 안부를 확인하고 중대경보 단계에서는 고위험군을 하루 두 차례 이상 점검한다. 건설현장 등 폭염 취약사업장에는 안전수칙을 안내하고 온열질환 예방 지도를 실시한다.

무더위쉼터와 저감시설 확충도 추진한다. 시는 무더위쉼터 1500여 곳과 그늘막 등 저감시설 4200여 곳을 점검해 운영 중이며 지하철 역사와 스마트 버스쉘터 확대, 그늘막과 쿨링포그 추가 설치를 계획하고 있다. 민간 협력을 통해 KT 대리점과 부산은행 영업점도 쉼터로 활용한다.

야외 행사 안전관리도 강화한다. 행사 기획 단계부터 폭염 대응 계획을 점검하고 개최 전후 현장 모니터링을 통해 안전관리를 지속한다.

김경덕 권한대행은 "폭염 취약현장과 취약계층 보호에 행정 역량을 집중하겠다"며 "폭염으로부터 시민 안전을 지키기 위해 인력과 자원을 총동원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com