김경수 "거창·함양·산청 바꿀 원팀 필요…지역 문제 해결의 열쇠"

농촌기본소득 도입 공약 발표

교통망 및 의료 인프라 개선

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 26일 거창·함양·산청을 돌며 농촌기본소득과 교통·의료 인프라 확충 공약을 제시했다.

김 후보는 이날 오전 거창군과 함양군, 산청군 유세 현장을 찾아 지역 발전 방안을 설명하고 중앙정부와 지방정부 협력을 강조하며 지지를 호소했다.

유세에는 기초단체장 후보들과 함께 서영교 국회 법제사법위원장, 허성무 총괄상임선대위원장, 최구식 전 국회의원, 강철우 전 도의원, 김도호 장군, 김기태 지역위원장, 서춘수 전 함양군수, 황태진 전 함양군의회 의장 등이 참석했다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 26일 오전 거창군·함양군·산청군 유세 현장을 찾아 지역 발전 공약을 제시하며 지지를 호소하고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.26

거창 유세에 참석한 서영교 위원장은 "김경수 후보가 도지사로 재임할 때 저는 국회 행정안전위원장으로 도정을 지원했었다"며 "이번에는 법제사법위원장으로서 김 후보와 함께 경남 발전을 위해 응원하고 지원하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 유세에 함께한 인사들을 소개하며 지역 발전을 위한 협치 필요성을 강조했다. 그는 거창에서 "여야와 진보·보수를 떠나 거창 발전을 위해 모두가 힘을 모였다"며 "이 정도면 거창 발전을 위한 드림팀이라고 할 수 있다"고 말했다.

함양에서는 "지역 발전에는 빨간색, 파란색보다 함양을 위해 힘을 모으는 것이 중요하다"며 "함양 발전을 위해서는 모두가 함께하는 '함양당'이 필요하다"고 했다.

세 지역 공통 과제로 농촌기본소득 도입을 내세웠다. 김 후보는 거창·함양·산청 유세에서 "농촌기본소득은 지역 내 소비를 늘리고 지역 경제를 회복시키는 정책"이라며 "인구소멸 지역일수록 반드시 농촌기본소득을 실시하겠다"고 약속했다.

의료 인프라 개선과 교통망 확충 방안도 함께 제시했다. 김 후보는 거창에서 "적십자병원 예비타당성 조사 문제를 신속히 해결해 지역 의료 불편을 줄이겠다"며 공공의료 기반 강화 의지를 밝혔다. 이어 "교통망이 구축돼야 관광산업이 살아날 수 있다"며 "거창을 지나는 달빛내륙철도의 조기 착공을 위해 정부와 국회의 힘을 모으겠다"고 주장했했다.

함양과 산청에서는 철도 교통망 확충 구상을 구체적으로 언급했다. 김 후보는 "철도는 관광을 포함한 지역 산업을 키우는 핵심 기반"이라며 "대전-함양-산청-하동-남해 철도 계획을 국가철도망 계획에 반영해 철도로 연결되는 시대를 만들겠다"고 언급했다.

지역소멸 대응과 청년 유출 문제 해결도 주요 메시지로 내세웠다. 김 후보는 "왜 지역에서 태어난 아이들이 수도권만 바라보며 떠나야 하느냐"며 "지역에서도 꿈과 희망을 이루고 살아갈 수 있는 경남을 반드시 만들겠다"고 목소리를 높였다.

김 후보는 유세 내내 중앙정부와 지방정부의 공조 필요성을 거듭 언급하며 '원팀론'을 강조했다. 그는 "앞으로 도지사와 군수는 이재명 대통령과 4년 동안 함께 일해야 하는 사람들"이라며 "대통령과 도지사, 군수가 하나의 팀이 되어야 지역 현안을 더 빠르게 해결할 수 있다"고 역설했다.

김 후보는 공약집에서 거창은 '달빛내륙철도와 함께 비상하는 거창', 산청은 '서부의료원 연계, 아파도 걱정 없는 산청', 함양은 '철도망 확충으로 연결되는 함양'을 기치로 내걸고 세 지역의 교통·의료 기반 강화와 지역 경제 활성화를 약속했다.

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