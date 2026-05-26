민주당 지도부, 단양 방문…"농어촌기본소득으로 지역소멸 대응"

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한정애·이시종, 김광직 후보 지원 유세…"중앙·지방 협력으로 단양 발전 견인"

[단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 한정애 정책위원장과 이시종 공동상임선거대책위원장(전 충북지사)이 26일 충북 단양을 찾아 김광직 단양군수 후보 지원에 나섰다.

이들은 이날 단양 지역을 방문해 인구 감소와 지역 소멸 위기 상황을 언급하며 농어촌 기본소득 도입 등 지역 맞춤형 정책을 통해 활로를 모색하겠다고 밝혔다.

26일 더불어민주당 한정애 정책위원장과 이시종 공동상임선거대책위원장이 충북 단양을 찾아 유권자에게 김광직 단양군수 후보의 지지를 호소하고 있다. [사진=김광직 캠프] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

한 위원장은 "인구 소멸 지역 대응을 위해서는 농어촌 기본소득이 반드시 필요하다"며 "민주당 농정 공약의 핵심인 농어촌 기본소득을 2028년까지 전국으로 확대해 소멸 위험 농어촌 주민의 생활 안정을 도모하고 지역 경제에 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

이어 "단양은 인구 감소와 지역 소멸이라는 중대한 과제에 직면해 있다"며 "김 후보가 당선돼야 중앙 정부와 협력을 바탕으로 농어촌 기본소득 등 핵심 정책을 속도감 있게 추진할 수 있다"고 강조했다.

김광직 후보는 단양 군민 1인당 연 60만 원의 농어촌 기본소득을 지역 화폐로 지급하는 방안을 제시했다.

이를 통해 지역 상권과 골목 경제를 활성화하겠다는 구상이다.

아울러 마을 태양광 발전을 통한 '햇빛 연금' 도입과 체류형 관광 활성화를 결합해 지역 내 자금 순환 구조를 구축하겠다는 비전도 내놨다.

이시종 공동상임선대위원장은 "단양 발전을 위해서는 민주당의 승리가 필요하다"며 "중앙당과 충북 정치권이 함께 단양의 미래를 뒷받침하겠다"고 강조했다.

그는 "민주당 군수가 선출되면 중앙 정부와 협력이 수월해져 예산 확보가 용이해진다"며 김 후보의 지지를 호소했다.

baek3413@newspim.com